Υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών: Ώρα για ενιαίο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα

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Την ανάγκη να καθιερωθεί ένα ενιαίο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών αναδεικνύει, με άρθρο του, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης

Όπως επισημαίνει, η διαφορετική χρονική εξέλιξη των διαδικασιών από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης δημιουργεί ανισότητες, παρατείνει την αβεβαιότητα για τους εκπαιδευτικούς και δυσχεραίνει τον έγκαιρο προγραμματισμό των σχολικών μονάδων.

Ο κ. Κουντούρης υποστηρίζει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οφείλει να αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό των υπηρεσιακών μεταβολών, θεσπίζοντας κοινές προθεσμίες και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών και της έγκαιρης στελέχωσης των σχολικών μονάδων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Aναλυτικά όλα όσα αναφέρει:

Η ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών(υπεραριθμίες, αποσπάσεις, συμπληρώσεις ωραρίου κ.λπ.) αποτελεί μια ενιαία εθνική διοικητική διαδικασία και δεν μπορεί να εξαρτάται από το πότε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης-ΠΥΣΠΕ επιλέγει να προχωρήσει τις ενέργειές της.

Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:

Γιατί κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης-ΠΥΣΠΕ ακολουθεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα;

Γιατί οι εκπαιδευτικοί σε μία περιοχή γνωρίζουν έγκαιρα τη θέση τους, ενώ σε άλλη παραμένουν σε αβεβαιότητα για εβδομάδες;

Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων χωρίς ενιαίο προγραμματισμό;

Η ευθύνη για τον συντονισμό αυτών των διαδικασιών ανήκει στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.. Το Υπουργείο οφείλει να θεσπίσει ένα σαφές, ενιαίο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για όλες τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για κάθε στάδιο των υπηρεσιακών μεταβολών και υποχρέωση πιστής τήρησής του.

Ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργεί με διαφορετικές «ταχύτητες» ανά περιοχή. Η διοίκηση δεν πρέπει να βασίζεται στην καλή πρόθεση ή στην ταχύτητα κάθε τοπικής υπηρεσίας. Πρέπει να λειτουργεί με κοινούς κανόνες, ενιαίες προθεσμίες και λογοδοσία. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η ισονομία, η διαφάνεια και ο έγκαιρος προγραμματισμός της νέας σχολικής χρονιάς.