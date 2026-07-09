Βάσεις 2026: Οι νέες Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής και τι σημαίνουν για τις σχολές

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Οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 έχουν πλέον στη διάθεσή τους τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ), ενώ συνεχίζεται έως τις 16 Ιουλίου η υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων για ΑΕΙ και ΣΑΕΚ.

Οι ΕΒΕ των Πανελλαδικών 2026 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Με τις βαθμολογίες και πλέον τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής στη διάθεσή τους, οι υποψήφιοι έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του μηχανογραφικού έχει ήδη ανοίξει και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Πέμπτη 16 Ιουλίου, στις 23:59, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

Βάσεις 2026: Πώς διαμορφώνονται οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής – Πού αναμένεται η μεγαλύτερη άνοδος

Πώς υπολογίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής δεν είναι κοινή για όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά διαμορφώνεται ξεχωριστά για κάθε σχολή.

Ο υπολογισμός της βασίζεται στον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο και στον συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε τμήμα, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20. Έτσι, όσο υψηλότερος είναι ο συντελεστής, τόσο αυξάνεται και το ελάχιστο όριο εισαγωγής για τη συγκεκριμένη σχολή.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας δείχνουν ότι η σημαντικότερη μεταβολή φέτος σημειώνεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες).

Η ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 13,09, αυξημένη κατά 0,81 μονάδες σε σχέση με το 2025, γεγονός που αποδίδεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών. Η εξέλιξη αυτή ανεβάζει το ελάχιστο όριο εισαγωγής για όλες τις σχολές του συγκεκριμένου πεδίου και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δημιουργεί ανοδικές πιέσεις κυρίως στις περιζήτητες Πολυτεχνικές σχολές.

Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ΕΒΕ πριν από το άνοιγμα του Μηχανογραφικού – Πίνακες

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας) η ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 12,32, παρουσιάζοντας ήπια άνοδο, ενώ στο 1ο Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές) υποχωρεί στο 11,20 και στο 4ο Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική) διαμορφώνεται στο 10,33, επίσης με μικρή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το κατώφλι εισαγωγής για κάθε συντελεστή

Για τα πανεπιστημιακά τμήματα που έχουν επιλέξει τον ελάχιστο συντελεστή 0,80, οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής διαμορφώνονται ως εξής:

1ο Πεδίο: 8,96

2ο Πεδίο: 10,47

3ο Πεδίο: 9,86

4ο Πεδίο: 8,27

Αντίθετα, στις σχολές που εφαρμόζουν τον ανώτατο συντελεστή 1,20, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στα:

1ο Πεδίο: 13,44

2ο Πεδίο: 15,71

3ο Πεδίο: 14,78

4ο Πεδίο: 12,39

Οι ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα

Για ορισμένα τμήματα, η εισαγωγή προϋποθέτει επιτυχία και σε ειδικά μαθήματα, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις.

Οι εκτιμώμενες ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα διαμορφώνονται στα:

Γραμμικό Σχέδιο: 15,20

Ελεύθερο Σχέδιο: 14,96

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 15,15

Αγγλικά: 14,33

ΤΕΦΑΑ: 8,89

Οι επιδόσεις αυτές αποτελούν επιπλέον προϋπόθεση για την εισαγωγή σε σχολές όπως οι Αρχιτεκτονικές, οι Ξένες Φιλολογίες, τα Μουσικά Τμήματα και τα ΤΕΦΑΑ.

Έως τις 16 Ιουλίου η υποβολή του μηχανογραφικού

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το Μηχανογραφικό Δελτίο ή και το Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.

Όσοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη password μπορούν να απευθύνονται στο λύκειό τους τις ημέρες εφημερίας, καθώς και τις επιπλέον ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέσα στον Ιούλιο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου 2026.