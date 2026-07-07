Βάσεις 2026: Πώς διαμορφώνονται οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής – Πού αναμένεται η μεγαλύτερη άνοδος

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Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού 2026 για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν οι φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που καθορίζουν το κατώφλι πρόσβασης στις σχολές.

Το Μηχανογραφικό 2026 βρίσκεται πλέον στη διάθεση των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας επιλογής σχολών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε και η διαδικασία υποβολής του Παράλληλου Μηχανογραφικού για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως την Πέμπτη 16 Ιουλίου στις 23:59, με τους υποψηφίους να υποβάλλουν τις προτιμήσεις τους αποκλειστικά μέσω της σχετικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης.

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Πώς υποβάλλεται το Μηχανογραφικό

Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και αφορά τόσο την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όσο και στις Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε τις φετινές τιμές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) ανά Επιστημονικό Πεδίο για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ανά Τομέα για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να υπολογίσουν ποιες σχολές μπορούν να δηλώσουν.

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Τι είναι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής αποτελεί το κατώτατο όριο που πρέπει να ξεπεράσει ένας υποψήφιος προκειμένου να έχει δικαίωμα εισαγωγής σε μία σχολή.

Η ΕΒΕ προκύπτει από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο και τον συντελεστή που έχει επιλέξει κάθε τμήμα, ο οποίος κυμαίνεται από 0,80 έως 1,20. Με τον τρόπο αυτό κάθε σχολή διαμορφώνει το δικό της ελάχιστο όριο εισαγωγής πριν από την ανακοίνωση των τελικών βάσεων.

Οι φετινές μεταβολές στις ΕΒΕ

Η μεγαλύτερη αύξηση για το 2026 καταγράφεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες), όπου η ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 13,09, αυξημένη κατά 0,81 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αντίθετα, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο η ΕΒΕ διαμορφώνεται στο 11,20, παρουσιάζοντας μικρή μείωση, ενώ στο 3ο Πεδίο ανέρχεται σε 12,32 και στο 4ο Πεδίο σε 10,33, με οριακή πτώση σε σχέση με το 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η σημαντική άνοδος στο 2ο Πεδίο αποδίδεται στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων, κυρίως στα Μαθηματικά και τη Φυσική, γεγονός που αυξάνει αυτόματα τα ελάχιστα όρια εισαγωγής στις σχολές του συγκεκριμένου πεδίου.

Πώς διαμορφώνεται το κατώφλι εισαγωγής

Στα τμήματα που εφαρμόζουν τον ελάχιστο συντελεστή 0,80, οι ΕΒΕ ξεκινούν από 8,96 στο 1ο Πεδίο, 10,47 στο 2ο, 9,86 στο 3ο και 8,26 στο 4ο.

Για τις σχολές που έχουν επιλέξει τον ανώτατο συντελεστή 1,20, τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται στα 13,44, 15,71, 14,78 και 12,39, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις για τους υποψηφίους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση σχολών που απαιτούν και ειδικά μαθήματα, όπως η Αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου η συνολική ΕΒΕ διαμορφώνεται περίπου στα 16,50, μία από τις υψηλότερες στη χώρα.

Οι ΕΒΕ στα ειδικά μαθήματα

Καθοριστικό ρόλο για την εισαγωγή σε ορισμένες σχολές παίζουν και οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων.

Για το 2026, οι υψηλότερες εκτιμώμενες ΕΒΕ διαμορφώνονται στα 15,20 για το Γραμμικό Σχέδιο, 14,96 για το Ελεύθερο Σχέδιο, 15,15 για τη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, 14,33 στα Αγγλικά και 8,89 για τα ΤΕΦΑΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένας υποψήφιος που υπερβαίνει την ΕΒΕ του επιστημονικού του πεδίου δεν μπορεί να εισαχθεί σε σχολή που απαιτεί ειδικό μάθημα, εάν δεν καλύπτει και το αντίστοιχο ελάχιστο όριο του ειδικού μαθήματος.