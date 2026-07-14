Πώς διαμορφώνονται οι βάσεις 2026: Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, με τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 να καλούνται να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους για τις σχολές και τα τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Βάσεις 2026: Την ώρα που η αγωνία κορυφώνεται, η χημικός μηχανικός Δάφνη Δασκαλάκη Μουντάνου, με αναλυτικό άρθρο της στην εφημερίδα «Τα Νέα», παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για την πορεία των φετινών βάσεων, επισημαίνοντας ότι οι προβλέψεις αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, αλλά δεν πρέπει να καθορίζουν τις επιλογές των υποψηφίων.

Όπως υπογραμμίζει, οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους αποκλειστικά με βάση τις πραγματικές τους επιθυμίες, σαν να είχαν εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, χωρίς να εγκλωβίζονται σε προβλέψεις για τις βάσεις. Παράλληλα, σημειώνει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν τις βαθμολογικές ζώνες στις οποίες έχουν περισσότερες πιθανότητες εισαγωγής, ώστε να διαμορφώσουν μια ρεαλιστική στρατηγική επιλογών.

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Η αρθρογράφος επισημαίνει ακόμη ότι, μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να σχεδιάσουν το επόμενο βήμα της ακαδημαϊκής τους πορείας, τονίζοντας πως οι Πανελλαδικές αποτελούν μία σημαντική δοκιμασία, όχι όμως τη μοναδική ευκαιρία που θα καθορίσει το μέλλον τους.

Γιατί οι προβλέψεις έχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας

Σύμφωνα με τη Δάφνη Δασκαλάκη Μουντάνου, η πρόβλεψη των βάσεων εξακολουθεί να αποτελεί μια εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία. Όπως εξηγεί, οι εκτιμήσεις βασίζονται κυρίως στα στατιστικά στοιχεία των επιδόσεων ανά μάθημα, όμως αυτά δεν αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα κάθε υποψηφίου, αφού δεν είναι γνωστό αν οι ίδιοι μαθητές πέτυχαν υψηλές επιδόσεις και στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα.

Επιπλέον, το νέο σύστημα υπολογισμού των μορίων, με τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας που εφαρμόζει κάθε σχολή και τμήμα, έχει καταστήσει ακόμη πιο περίπλοκη την πρόβλεψη των βάσεων, καθώς οι ίδιες βαθμολογίες μπορούν να οδηγούν σε διαφορετικό αριθμό μορίων ανάλογα με το τμήμα.

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Πώς έγιναν οι φετινές εκτιμήσεις

Στην ανάλυσή της αναφέρει ότι οι προβλέψεις δεν βασίζονται μόνο στη σύγκριση των ποσοστών επιτυχίας ανά βαθμολογική κλίμακα, αλλά σε ένα σύνθετο μοντέλο αξιολόγησης.

Για την εκτίμηση των βάσεων αξιοποιήθηκαν:

οι πραγματικές βάσεις εισαγωγής των ετών 2021 έως 2025,

οι πλήρεις κατανομές βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το 2021 έως το 2026,

οι μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων,

καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας κάθε σχολής.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα δεδομένα των ετών 2021 και 2023, καθώς εκείνες οι χρονιές εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλές βάσεις σε μεγάλο αριθμό σχολών και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για τη συμπεριφορά των βάσεων όταν αυξάνεται ο αριθμός των υποψηφίων με υψηλές επιδόσεις.

Η ίδια διευκρινίζει ότι οι προβλέψεις αφορούν την πιθανότερη τιμή κάθε βάσης και συνοδεύονται από εύρος αβεβαιότητας, καθώς υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως οι τελικές προτιμήσεις των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Η εικόνα στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες), η εικόνα των επιδόσεων εμφανίζεται ελαφρώς βελτιωμένη στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στην Ιστορία και στα Λατινικά, ενώ καταγράφεται μικρή υποχώρηση στα Αρχαία Ελληνικά.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι Νομικές και οι Ψυχολογικές Σχολές αναμένεται να παρουσιάσουν περιορισμένες μεταβολές, καθώς εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πολύ υψηλή ζήτηση. Αντίθετα, στις σχολές της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης είναι πιθανότερο να καταγραφούν μεγαλύτερες αυξομειώσεις.

Οι εκτιμήσεις για το 2ο Πεδίο

Στις Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά.

Η μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων στη Φυσική, σε συνδυασμό με τις καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά, τη Χημεία και τη Νεοελληνική Γλώσσα, αναμένεται να οδηγήσει σε άνοδο αρκετών σχολών.

Η Δάφνη Δασκαλάκη Μουντάνου εκτιμά ότι οι σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα παρουσιάσουν ήπια άνοδο, ενώ μεγαλύτερες αυξήσεις ενδέχεται να εμφανίσουν οι Μηχανολόγοι, οι Χημικοί και οι Ναυπηγοί Μηχανικοί.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η επίδοση στη Νεοελληνική Γλώσσα λειτουργεί ως παράγοντας εξισορρόπησης και δεν επιτρέπει να επαναληφθούν εύκολα οι ιδιαίτερα υψηλές βάσεις που είχαν καταγραφεί το 2023.

Τι αναμένεται στις σχολές Υγείας

Για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, η ανάλυση δείχνει ότι οι Ιατρικές, οι Οδοντιατρικές και οι υπόλοιπες σχολές Υγείας αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, χωρίς όμως ιδιαίτερα μεγάλες μεταβολές.

Οι καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική και στη Νεοελληνική Γλώσσα αντισταθμίζονται από τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Χημεία και κυρίως στη Βιολογία, γεγονός που περιορίζει την ένταση της ανόδου των βάσεων.

Οι τάσεις στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομία και Πληροφορική), η εικόνα χαρακτηρίζεται περισσότερο σύνθετη.

Οι επιδόσεις είναι οριακά καλύτερες στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα στην Πληροφορική, όμως καταγράφεται αισθητή υποχώρηση στην Οικονομία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προϋποθέσεις για πτωτική πορεία σε αρκετές σχολές που επηρεάζονται περισσότερο από τις επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας, ενώ σε άλλες αναμένονται μικρότερες αυξομειώσεις, ανάλογα με τη ζήτηση, τους συντελεστές βαρύτητας και το γεγονός ότι ορισμένα τμήματα δέχονται υποψηφίους από περισσότερα του ενός Επιστημονικά Πεδία.

Κλείνοντας την ανάλυσή της, η Δάφνη Δασκαλάκη Μουντάνου υπενθυμίζει ότι οι προβλέψεις αποτυπώνουν το πιθανότερο σενάριο για κάθε σχολή και όχι τις οριστικές βάσεις εισαγωγής, οι οποίες θα καθοριστούν τελικά από τις επιλογές των ίδιων των υποψηφίων κατά τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.