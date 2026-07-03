Μισθοί εκπαιδευτικών: Τι ισχύει με τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη

Πίνακας περιεχομένων

Η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αφορούν τόσο τον χρόνο υπηρεσίας όσο και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιμόρφωσης.

Για τους εκπαιδευτικούς από το 2020 και μετά, η βαθμολογική εξέλιξη προϋποθέτει ότι έχουν περάσει από αξιολόγηση και έχουν ολοκληρώσει την εισαγωγική επιμόρφωση του ΙΕΠ, όχι την παλιά επιμόρφωση. Η πορεία ξεκινά από τον Γ΄ βαθμό, συνεχίζεται στον Β΄ και καταλήγει στον Α΄ βαθμό, που αποτελεί τον κορυφαίο βαθμό.

Η εισαγωγική επιμόρφωση ως βασική προϋπόθεση

Κεντρικό σημείο στη διαδικασία εξέλιξης αποτελεί η εισαγωγική επιμόρφωση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στον Γ΄ βαθμό μέχρι να την ολοκληρώσουν, ακόμη και αν πληρούν άλλες χρονικές ή τυπικές προϋποθέσεις.

Κατώτατος μισθός: Στο τραπέζι νέα έκτακτη αύξηση

Μετά την ολοκλήρωσή της, προβλέπεται άμεση προαγωγή στον επόμενο βαθμό, με συνυπολογισμό των τυπικών προσόντων που διαθέτει ο εκπαιδευτικός, όπως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.

Οι βαθμοί και η πορεία εξέλιξης

Η βαθμολογική διαδρομή των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει τρία στάδια. Ο Γ΄ βαθμός είναι ο εισαγωγικός, ο Β΄ βαθμός αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο και ο Α΄ βαθμός είναι ο ανώτερος βαθμός της κατάταξης.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την άνοδο από τον έναν βαθμό στον επόμενο δεν είναι ίδιος για όλες τις κατηγορίες. Διαφοροποιείται ανάλογα με το αν ο εκπαιδευτικός ανήκει στην κατηγορία ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ.

Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

Για την κατηγορία ΠΕ, η προαγωγή στον Β΄ βαθμό απαιτεί 2 χρόνια υπηρεσίας στον Γ΄ βαθμό. Για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό απαιτούνται 6 χρόνια υπηρεσίας στον Β΄ βαθμό, σύμφωνα με ενημέρωση του Αν. Αιρετού ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας, Χρήστου Χαρμπάτση.

Εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν το δημόσιο σχολείο: Τα νοίκια, η ακρίβεια και οι μισθοί φέρνουν παραιτήσεις

Στην κατηγορία ΤΕ, ο χρόνος για την προαγωγή στον Β΄ βαθμό είναι 4 χρόνια υπηρεσίας στον Γ΄ βαθμό, ενώ για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό προβλέπονται 6 χρόνια υπηρεσίας στον Β΄ βαθμό. Στην κατηγορία ΔΕ, απαιτούνται 9 χρόνια υπηρεσίας στον Γ΄ βαθμό για τον Β΄ βαθμό και 8 χρόνια υπηρεσίας στον Β΄ βαθμό για την άνοδο στον Α΄ βαθμό.

Οι μειώσεις χρόνου για εκπαιδευτικούς ΠΕ

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για εκπαιδευτικούς ΠΕ που διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ, εφόσον οι τίτλοι είναι συναφείς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται.

Για την προαγωγή στον Β΄ βαθμό προβλέπεται μείωση κατά 1 έτος και στις δύο περιπτώσεις. Για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό, η μείωση είναι 1 έτος για όσους έχουν μεταπτυχιακό και 2 έτη για όσους διαθέτουν διδακτορικό.

Τι γίνεται όταν υπάρχουν περισσότερα προσόντα

Όταν συνυπάρχουν μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, τα προσόντα λειτουργούν αθροιστικά. Ωστόσο, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3 έτη.

Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χορηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου. Για τίτλους σπουδών του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας.