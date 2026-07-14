Διορισμοί εκπαιδευτικών: ΝΕΕΣ εκτιμήσεις για την κατανομή
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Νέα εκτίμηση για την κατανομή των μόνιμων διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση δίνει στη δημοσιότητα η παράταξη «Εκπαιδευτική Αλλαγή», παρουσιάζοντας τα πιθανά εύρη διορισμών ανά εκπαιδευτικό κλάδο.
Τη δική της εκτίμηση για την κατανομή των μόνιμων διορισμών στη Γενική Εκπαίδευση δημοσιοποίησε η παράταξη «Εκπαιδευτική Αλλαγή», παρουσιάζοντας πίνακα με τα πιθανά εύρη διορισμών ανά κλάδο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και τις εκτιμήσεις της.
Σύμφωνα με τον πίνακα, η εκτίμηση αφορά συνολικά 2.364 έως 2.550 διορισμούς στη Γενική Αγωγή, με μέσο όρο τους 2.458 διορισμούς.
Οι περισσότερες θέσεις εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν στους ΠΕ70 Δασκάλους, για τους οποίους προβλέπονται 1.679 έως 1.811 διορισμοί, ενώ ακολουθούν οι ΠΕ60 Νηπιαγωγοί με εκτιμώμενο αριθμό 396 έως 427 διορισμών.
Διορισμοί εκπαιδευτικών: Οι εκτιμήσεις για την κατανομή – Tι αναμένεται
Για τους υπόλοιπους κλάδους, οι εκτιμήσεις της παράταξης διαμορφώνονται ως εξής:
ΠΕ06 Αγγλικής: 105–113 διορισμοί
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής: 72–78
ΠΕ05 Γαλλικής: 28–31
ΠΕ86 Πληροφορικής: 25–27
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών: 24–26
ΠΕ79.01 Μουσικής: 20–21
ΠΕ07 Γερμανικής: 9–10
ΠΕ91.01 Θεατρικής Αγωγής: 4
ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης: 2
Η «Εκπαιδευτική Αλλαγή» επισημαίνει ότι πρόκειται για πιθανή εκτίμηση και όχι για επίσημη κατανομή του Υπουργείου Παιδείας. Οι τελικοί αριθμοί των διορισμών θα προκύψουν με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου.
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