Το χρονοδιάγραμμα για τις προσλήψεις αναπληρωτών 2026 2027: Πότε αναμένεται να γίνει η Α’ φάση

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Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις αναπληρωτών – Το περσινό χρονοδιάγραμμα και τι αναμένεται για το 2026

Η διαδικασία για την πρώτη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών εισέρχεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς μετά την ολοκλήρωση των βασικών υπηρεσιακών μεταβολών το ενδιαφέρον στρέφεται στην έκδοση της πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας για τις δηλώσεις προτίμησης περιοχών μέσω του ΟΠΣΥΔ.

Αν και το ΥΠΑΙΘΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει το επίσημο χρονοδιάγραμμα για το σχολικό έτος 2026-2027, όλα δείχνουν ότι θα κινηθεί με βάση το περσινό μοντέλο, ώστε οι αναπληρωτές να βρίσκονται στις σχολικές μονάδες πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Πώς κινήθηκε πέρυσι η διαδικασία

Για το σχολικό έτος 2025-2026, το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε τις διαδικασίες στις 22 Αυγούστου 2025, όταν δημοσιεύθηκε η πρόσκληση προς τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για την υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών.

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οι δηλώσεις προτίμησης υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ από 25 έως 29 Αυγούστου 2025,

η Α’ φάση προσλήψεων ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, με συνολικά 18.566 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ,

ενώ οι προσληφθέντες ανέλαβαν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου 2025, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι αναμένεται φέτος

Μέχρι σήμερα το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει την πρόσκληση για τις δηλώσεις προτίμησης των αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ωστόσο, με βάση το περσινό χρονοδιάγραμμα και εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη μεταβολή, εκτιμάται ότι:

η πρόσκληση του ΥΠΑΙΘΑ θα εκδοθεί στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου,

οι δηλώσεις προτίμησης περιοχών θα πραγματοποιηθούν τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου μέσω ΟΠΣΥΔ,

οι ανακοινώσεις της Α’ φάσης προσλήψεων θα ακολουθήσουν στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου,

ώστε οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία πριν από την έναρξη των μαθημάτων, όπως συνέβη και πέρυσι. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται αποκλειστικά στην επαναλαμβανόμενη πρακτική των τελευταίων ετών και όχι σε επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου.

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