Voucher για βιβλία: Πώς θα κάνετε αίτηση

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Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet και του ΑΜΚΑ.

Ηλεκτρονικά θα πραγματοποιείται και η υποβολή αιτήσεων από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως πάροχοι.

Οι νέοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, ενώ όσοι επιθυμούν να δηλώσουν περισσότερα από ένα υποκαταστήματα θα πρέπει να διαθέτουν τους σχετικούς κωδικούς της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων της ΔΥΠΑ θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στις 23:59, ενώ το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και της πνευματικής ανάπτυξης των εργαζομένων και των ανέργων, αλλά και η στήριξη των βιβλιοπωλείων και των εκδοτικών επιχειρήσεων. Συνολικά θα διατεθούν 150.000 επιταγές αγοράς βιβλίων, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 3,75 εκατ. ευρώ.

Πώς αξιοποιείται η επιταγή

Η επιταγή έχει τη μορφή μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού, τον οποίο οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την αγορά βιβλίων από βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ.

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Με τη χρήση του voucher, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να αγοράζουν οποιοδήποτε βιβλίο της επιλογής τους, επωφελούμενοι παράλληλα από έκπτωση 10%.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Δικαιούχοι είναι επίσης άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Αναζητούντων Εργασία της ΔΥΠΑ και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

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Παράλληλα, ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους, τις 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Η επιλογή των δικαιούχων

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι για πρώτη φορά στο πρόγραμμα εντάσσονται τρίτεκνοι και πολύτεκνοι γονείς χωρίς μοριοδότηση, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους, η επιλογή θα γίνει μέσω συστήματος μοριοδότησης, το οποίο λαμβάνει υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως η ιδιότητα ΑμεΑ, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός των παιδιών, το εισόδημα, καθώς και το εάν ο υποψήφιος συμμετέχει για πρώτη φορά ή δεν είχε επιλεγεί στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης.