ΔΥΠΑ: Έρχονται 8.000 νέες θέσεις εργασίας

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Η ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει μέσα στον Ιούλιο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου για συνταξιοδότηση.

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούλιο, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με Τα Νέα, η δράση συνδυάζει επιδοτούμενη απασχόληση, πλήρη ασφάλιση και τη δυνατότητα συμπλήρωσης του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 24 μηνών, λαμβάνοντας σήμερα μηνιαίες μικτές αποδοχές 920 ευρώ. Παράλληλα, θα ασφαλίζονται κανονικά, με κάθε ημέρα εργασίας να προσμετράται στον συντάξιμο χρόνο.

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας από 55 ετών και άνω, οι οποίοι διαθέτουν ενεργή κάρτα ανεργίας στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε όσους δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης λόγω έλλειψης του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, βασικός στόχος είναι η στήριξη ανέργων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 4.500 ένσημα που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση.

Πού θα απασχοληθούν οι ωφελούμενοι

Οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε δήμους, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σε προσωπικό.

Οι διαθέσιμες θέσεις αφορούν διοικητικές και γραμματειακές υπηρεσίες, προσωπικό καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τεχνικές ειδικότητες και βοηθητικό προσωπικό. Για όσες θέσεις εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα προβλέπεται η εφαρμογή των αντίστοιχων ασφαλιστικών και μισθολογικών προσαυξήσεων.

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Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ψηφιακού Μητρώου της ΔΥΠΑ, με βασικά κριτήρια την ασφαλιστική εικόνα των υποψηφίων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Επειδή πρόκειται για πρόγραμμα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν εκτός των διαδικασιών του ΑΣΕΠ, με στόχο την ταχύτερη κάλυψη των θέσεων και την άμεση τοποθέτηση των ωφελουμένων.

Χρηματοδότηση και επιδότηση

Το πρόγραμμα υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της ΔΥΠΑ και των φορέων που θα απασχολήσουν τους εργαζομένους. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καλύπτει το 75% του συνολικού μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους κάθε θέσης, με τη μηνιαία επιχορήγηση να φτάνει έως τα 750 ευρώ.

Το υπόλοιπο 25% του κόστους θα βαρύνει τον φορέα υποδοχής, ενώ η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τον αναγκαίο ασφαλιστικό χρόνο για τη συνταξιοδότησή τους, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβασή τους από την ανεργία στη σύνταξη.