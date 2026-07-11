Πρόγραμμα ΔΥΠΑ με μισθό πάνω από 1.000 ευρώ – Δικαιούχοι

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Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας 25 έως 54 ετών και προβλέπει συμβάσεις διάρκειας έως δύο ετών.

Το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση 1.000 ανέργων πτυχιούχων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας θέσεις πλήρους απασχόλησης με μηνιαίες αποδοχές έως 1.250 ευρώ μικτά.

Με συνολικό προϋπολογισμό 36 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της απασχόλησης πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι ηλικίας από 25 έως και 54 ετών.

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Παράλληλα, απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν ολοκληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Προβλέπεται επίσης η συμμετοχή Ελλήνων πολιτών, πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικών κατηγοριών ομογενών, ενώ για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Διάρκεια και αποδοχές

Οι ωφελούμενοι θα τοποθετηθούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ. Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται στα 1.250 ευρώ για αποφοίτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και στα 1.200 ευρώ για αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η αρχική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται σε 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο, έπειτα από σχετικό αίτημα των υπηρεσιών τοποθέτησης και απόφαση της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Πώς γίνεται η επιλογή των υποψηφίων

Η επιλογή βασίζεται σε σύστημα μοριοδότησης. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται η διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας, ο αριθμός ανήλικων παιδιών, η ύπαρξη προστατευόμενων τέκνων με αναπηρία, η επαγγελματική εμπειρία άνω των δώδεκα μηνών, η συμμετοχή σε πιστοποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου.

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Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται με τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ή, όπου προβλέπεται, από δημόσιους φορείς, ενώ ο έλεγχος των κριτηρίων θα πραγματοποιηθεί από ειδική επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ.

Ο ρόλος της δομημένης συνέντευξης

Μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων, οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καλούνται σε ατομική δομημένη συνέντευξη, η οποία μπορεί να αποδώσει έως 40 μόρια και αποτελεί σημαντικό μέρος της τελικής αξιολόγησης.

Η συνέντευξη περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες, που αφορούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του υποψηφίου, τη συνάφεια των γνώσεων και της εμπειρίας του με τη θέση και την ανάπτυξη υποθετικού διοικητικού σεναρίου. Η τελική κατάταξη προκύπτει από τη συνολική μοριοδότηση των αντικειμενικών κριτηρίων και της συνέντευξης, μέσω μηχανογραφικού συστήματος επιλογής.