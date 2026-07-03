Νέα ρύθμιση οφειλών στον e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή οι 72 δόσεις – Ποιοί μπορούν να ενταχθούν
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Σε ισχύ τέθηκε η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών του e-ΕΦΚΑ, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής χρεών έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών.
Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν ενταγμένες σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026 ή δεν έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Αντίθετα, οφειλές που αφορούν χρονικές περιόδους από 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να ρυθμιστούν μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2026.
Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής, το ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΕΑΟ θα εμφανίζει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα, επισημαίνοντας την ύπαρξη ενεργής ρύθμισης που δεν επιτρέπει την ένταξη στο νέο σχήμα των 72 δόσεων.
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