Ρυθμίσεις οφειλών: Ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις – Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό

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Συνεχή ανοδική πορεία καταγράφουν και οι ρυθμίσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 458,6 εκ. ευρώ.

Σε άμεση εφαρμογή τίθενται οι ρυθμίσεις οφειλών προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς, μετά την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που διευρύνει τις δυνατότητες ρύθμισης χρεών, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας.

Οι ρυθμίσεις οφειλών

Συγκεκριμένα:

72 δόσεις για οφειλές έως 31.12.2023 προς Δημόσιο – Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για οφειλές προς ΕΦΚΑ ενώ έως τις 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΑΔΕ.

Νέος εξωδικαστικός μηχανισμός με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ είτε προς Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς – Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιείται η δυνατότητα της νέας ρύθμισης.

Πρόσθετο εργαλείο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού – Στις 21 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών

Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές οι οποίες έφτασαν τις 6.129 και 3.356 αντίστοιχα.

Η σταθερά αυτή υψηλή αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές αυτές επιτρέπουν σε μεγαλύτερο αριθμό οφειλετών να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 64.406 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι οι πολίτες περιβάλλουν τον μηχανισμό με ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική συνεχίζει να είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Το 12,5% των ρυθμίσεων για τον μήνα Ιούνιο αφορούν σε οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 584 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Παράλληλα με τα εργαλεία της πολιτείας συνεχίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων, με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) να καταγράφουν τον Μάιο ‘26 ρυθμίσεις συνολικού ύψους 399,3 εκ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 4.821 οφειλέτες. Η πλειοψηφία των ρυθμισμένων οφειλών αφορά στεγαστικά δάνεια.