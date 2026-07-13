ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα για 1.000 ανέργους πτυχιούχους – Οι δικαιούχοι και οι όροι συμμετοχής

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Η ΔΥΠΑ υλοποιεί νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους, με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας έως δύο ετών και μικτές αποδοχές έως 1.250 ευρώ.

Η ΔΥΠΑ προχωρά στην υλοποίηση νέου προγράμματος απασχόλησης που αφορά 1.000 ανέργους πτυχιούχους, με στόχο να ενισχύσει την ένταξη επιστημόνων στην αγορά εργασίας και να αξιοποιήσει εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό που παραμένει εκτός απασχόλησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25 έως 54 ετών, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ.

Συμβάσεις έως δύο χρόνια

Οι ωφελούμενοι θα προσληφθούν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας 12 μηνών, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης για ακόμη έναν χρόνο.

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Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική διάρκεια της απασχόλησης μπορεί να φτάσει έως και τα δύο έτη, προσφέροντας μεγαλύτερη εργασιακή προοπτική στους συμμετέχοντες.

Αποδοχές και ασφαλιστική κάλυψη

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μικτές μηνιαίες αποδοχές μπορούν να φτάσουν έως τα 1.250 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται η κάλυψη και του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών, ενισχύοντας το συνολικό πλαίσιο στήριξης των ωφελουμένων.

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Έμφαση σε ειδικότητες με αυξημένη ζήτηση

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις βασικές πρωτοβουλίες της ΔΥΠΑ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε επαγγελματικές ειδικότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι μηχανικοί, οι οικονομολόγοι, οι επαγγελματίες της πληροφορικής και τα διοικητικά στελέχη, με στόχο την αξιοποίηση επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει εξειδικευμένα προσόντα.

Ποιοι ακόμη μπορούν να συμμετάσχουν

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν και οι πρώην εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ, των οποίων οι συμβάσεις ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2026 χωρίς να ανανεωθούν.

Η συμμετοχή τους προϋποθέτει ότι πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια του προγράμματος, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους υποψηφίους.