Ζαχαράκη: «Δεν πιστεύω στα κλειστά σχολεία και δεν θεωρώ ότι η λύση είναι η κατάληψη» – Τι απαντά για τα κτιριακά προβλήματα

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλάει στην εκδήλωση παρουσίασης της συνεργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Παπαστράτος, στο πλαίσιο του FuruReady Greece, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Πίνακας περιεχομένων

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η Σοφία Ζαχαράκη παραδέχθηκε ότι υπάρχουν σοβαρές ανάγκες στις σχολικές και πανεπιστημιακές υποδομές, ενώ αναφέρθηκε στις ελλείψεις προσωπικού, στη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και στη φοιτητική μέριμνα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη για τη συντήρησή τους ανήκει στους δήμους, ενώ ξεκαθάρισε πως οι εργολάβοι πρέπει να λογοδοτούν για πλημμελώς εκτελεσμένες εργασίες.

Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα πραγματικά αιτήματα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών πρέπει να ακούγονται και να αντιμετωπίζονται με ουσιαστικές παρεμβάσεις, αλλά και ότι ούτε οι καταλήψεις και τα κλειστά σχολεία αποτελούν λύση ούτε οι καταστροφές μπορούν να γίνουν ανεκτές, τοποθετήθηκε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στους δημοσιογράφους Βασίλη Χιώτη και Άκη Παυλόπουλο, με αφορμή τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Η Υπουργός αναγνώρισε ότι οι προβληματισμοί και οι διεκδικήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας αφορούν υπαρκτά ζητήματα, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έχει υποχρέωση να ακούει, να απαντά και να λογοδοτεί για τις αρμοδιότητές της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, με σεβασμό τόσο στο δικαίωμα της διαμαρτυρίας όσο και στο δικαίωμα κάθε μαθητή να παρακολουθεί απρόσκοπτα τα μαθήματά του.

«Δεν πιστεύω στα κλειστά σχολεία και δεν θεωρώ ότι η λύση είναι η κατάληψη. Είναι, όμως, ένα ισχυρό μήνυμα το να μπορέσουν να καταγραφούν όλα αυτά τα οποία θέλετε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ»

Απαντώντας απευθείας στους εκπροσώπους φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων που παρενέβησαν ζωντανά στην εκπομπή, η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των σχολικών και πανεπιστημιακών υποδομών, της φοιτητικής στέγης και των καθημερινών αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναγνώρισε ότι πρόκειται για προβλήματα που σε πολλές περιπτώσεις έχουν συσσωρευτεί επί χρόνια και απαιτούν συστηματική προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να εξαντλείται σε διαπιστώσεις, αλλά πρέπει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες αποφάσεις και έργα.

«Καλό είναι να προφυλαχθεί η σημερινή διαμαρτυρία, έτσι ώστε κάποιοι που ίσως θέλουν να της προσδώσουν άλλο κλίμα να μην το πετύχουν, για να ακουστούν τα πραγματικά αιτήματα. Γιατί εγώ ακούω πραγματικά αιτήματα. Σωστά τα λέτε για τα κτίρια, σωστά τα λέτε για τις ανάγκες και εγώ λογοδοτώ», τόνισε.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις οφείλουν να διατηρήσουν τον ειρηνικό τους χαρακτήρα, ώστε το περιεχόμενο των διεκδικήσεων να μην επισκιαστεί από εντάσεις ή καταστροφές, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Ταυτόχρονα, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στη συμμετοχή σε μια κινητοποίηση και στην κατάληψη μιας σχολικής μονάδας, τονίζοντας ότι η δημοκρατία προϋποθέτει σεβασμό στα δικαιώματα όλων των μαθητών. Όπως είναι δημοκρατικό δικαίωμα η συμμετοχή στη διαμαρτυρία, άλλο τόσο δημοκρατικό δικαίωμα είναι να παραμένουν τα σχολεία ανοιχτά για όσους μαθητές επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.

«Όσο δημοκρατικό δικαίωμα είναι να κατέβουν τα παιδιά, άλλο τόσο δημοκρατικό δικαίωμα είναι κάποια σχολεία να είναι ανοιχτά», σημείωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε την πρωτοβουλία της για την πρόσκληση των 15μελών μαθητικών συμβουλίων στο Υπουργείο Παιδείας, μέσα από το MINEDU TALKS, έναν σταθερό κύκλο συναντήσεων και ανοιχτού διαλόγου με τους ίδιους τους μαθητές. Μέσω ειδικής πλατφόρμας, τα σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν συμμετοχή και να καταθέτουν τα θέματα που επιθυμούν να συζητήσουν απευθείας με την Υπουργό, δίνοντας στους μαθητές ουσιαστικό λόγο στη συζήτηση για το σχολείο τους και το μέλλον της εκπαίδευσης.

Φοιτητική μέριμνα: Έργα άνω των 733 εκατ. ευρώ για εστίες και μόνιμη αύξηση της χρηματοδότησης για τη σίτιση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στη φοιτητική μέριμνα, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για χιλιάδες οικογένειες.

Όπως επισήμανε, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συνολικού ύψους άνω των 733 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι διαθέσιμοι πόροι για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχουν αυξηθεί από 51 εκατ. ευρώ το 2019 σε 90 εκατ. ευρώ το 2026, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Η Υπουργός αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένα έργα που δρομολογούνται ή υλοποιούνται στα δημόσια Πανεπιστήμια, όπως η ανακαίνιση της μεγάλης φοιτητικής εστίας στην οδό Πατησίων, η πρώτη φοιτητική εστία που πρόκειται να αποκτήσει το Πάντειο Πανεπιστήμιο έως τον Μάιο του 2027, οι ανακαινίσεις στην Πανεπιστημιούπολη, καθώς και το νέο έργο για τη φοιτητική εστία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη νέα πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μόνιμη ενίσχυση της φοιτητικής σίτισης, με αύξηση της σχετικής χρηματοδότησης από τα 50 εκατ. ευρώ στα 80 εκατ. ευρώ από το 2027 και σε μόνιμη βάση. Πρόκειται για αύξηση των διαθέσιμων πόρων κατά 60%, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των φοιτητών και την ουσιαστικότερη στήριξη των αναγκών τους.

Πανεπιστημιακές υποδομές: 115,85 εκατ. ευρώ για συντηρήσεις και έργα άνω των 226 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση

Απαντώντας στα ζητήματα που τέθηκαν για την κατάσταση των υποδομών στα δημόσια Πανεπιστήμια, η Υπουργός αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις που έχουν εξασφαλιστεί για την αντιμετώπιση χρόνιων αναγκών συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους.

Συγκεκριμένα, εντός του 2026 εγκρίθηκε κονδύλι ύψους 115,85 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030, το οποίο κατανέμεται στα Πανεπιστήμια της χώρας αποκλειστικά για τη συντήρηση και την επισκευή των υποδομών τους.

Παράλληλα, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στην ένταξη, εντός του 2026, έργων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 226 εκατ. ευρώ στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, τα οποία αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση 17 κτιρίων των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων, στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών σπουδών και εργασίας για φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.

Αναφερόμενη συνολικά στη χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός για την Παιδεία, από περίπου 5,7 δισ. ευρώ το 2019, προσεγγίζει το 2026 τα 7 δισ. ευρώ.

Η Υπουργός ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η αύξηση των πόρων δεν σημαίνει πως έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες, επιμένοντας στην ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης της δημόσιας Παιδείας, χωρίς να παραγνωρίζονται οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

«Δεν λέω ότι κάποτε θα είναι αρκετά τα χρήματα για την Παιδεία. Λέω ότι πρέπει για εσάς να κάνουμε πάντα το καλύτερο. Αλλά δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα», υπογράμμισε.

Περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Στα αιτήματα των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση των σχολείων με μόνιμο προσωπικό, η Σοφία Ζαχαράκη απάντησε παρουσιάζοντας τα στοιχεία των διορισμών των τελευταίων ετών.

Όπως ανέφερε, από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, αριθμός υψηλότερος από εκείνον των αποχωρήσεων κατά το ίδιο διάστημα.

Η Υπουργός επισήμανε ότι η ενίσχυση του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί ουσιαστική επένδυση στο δημόσιο σχολείο, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη να συνεχιστεί η προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σχολικές υποδομές: «Η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών είναι το νούμερο ένα»

Στο ζήτημα της κατάστασης των σχολικών κτιρίων, η Σοφία Ζαχαράκη έθεσε ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Αναφερόμενη τόσο στην περίπτωση της Γκράβας όσο και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών απαιτεί διαρκή συνεργασία μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρίνισε ότι η ευθύνη για τη συντήρηση και την επισκευή των σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Πολιτεία στηρίζει την προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών μέσα από συγκεκριμένες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις και προγράμματα.

Η σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και η λογοδοσία καθενός για τις ευθύνες που του αναλογούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, 669 σχολεία έχουν ήδη ανακαινιστεί μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ ο συνολικός σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις σε 2.000 σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, η Υπουργός αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην κατασκευή νέων σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αναδεικνύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης διαφορετικών χρηματοδοτικών και κατασκευαστικών εργαλείων για τη δημιουργία σύγχρονων εκπαιδευτικών υποδομών.

Ιδιαίτερα κατηγορηματική εμφανίστηκε για την ανάγκη απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις πλημμελούς εκτέλεσης εργασιών. Αναφερόμενη σε περιστατικό σε σχολείο που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα ανακαινίσεων, ξεκαθάρισε ότι η λογοδοσία αφορά και τους αναδόχους των έργων.

«Δεν μπορεί αυτός ο εργολάβος να μη λογοδοτήσει. Δεν είναι δυνατόν. Η αγωνία μας προφανώς έχει να κάνει με την ασφάλεια των παιδιών. Η ασφάλεια για τον εκπαιδευτικό και το παιδί είναι το νούμερο ένα», τόνισε.

«Να παραδώσω μια κατάσταση καλύτερη από αυτήν που παραλάβαμε»

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι ο διάλογος με μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς δεν περιορίζεται στις ημέρες των κινητοποιήσεων, αλλά αποτελεί διαρκή προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας.

Με την επισήμανση ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται ούτε με την άρνησή τους ούτε με τον μηδενισμό όσων έχουν γίνει, έδωσε έμφαση στην ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας να προχωρά σε μετρήσιμες παρεμβάσεις, να ακούει την εκπαιδευτική κοινότητα και να λογοδοτεί για το αποτέλεσμα των πολιτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

«Είναι υποχρέωσή μου, στο διάστημα της θητείας μου, να παραδώσω μια κατάσταση καλύτερη από αυτήν που παραλάβαμε», κατέληξε η Υπουργός.