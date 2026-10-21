Στη Βουλή η σεισμική ασφάλεια των σχολείων – Στοιχεία-σοκ για τους ελέγχους στα κτίρια

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Αναλυτικά στοιχεία για τους προσεισμικούς ελέγχους στα σχολεία της Θεσσαλονίκης ζητούν έξι βουλευτές, επικαλούμενοι τις επισημάνσεις της ΟΛΜΕ για χιλιάδες δελτία ελέγχου υψηλής προτεραιότητας και 149 περιπτώσεις που απαιτούν άμεση κτιριακή παρέμβαση.

Σοβαρά ερωτήματα για τη σεισμική ασφάλεια των σχολικών κτιρίων και την πορεία των προσεισμικών ελέγχων τίθενται με κοινοβουλευτική παρέμβαση έξι βουλευτών, οι οποίοι ζητούν από τέσσερα υπουργεία να παρουσιάσουν αναλυτικά στοιχεία για την κατάσταση των σχολικών υποδομών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα στοιχεία που επικαλείται η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), σύμφωνα με τα οποία 5.770 δελτία πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, που αντιστοιχούν σε 3.526 σχολικές μονάδες, έχουν καταταγεί σε Α΄ προτεραιότητα για περαιτέρω έλεγχο, ενώ σε 149 περιπτώσεις αναφέρεται ότι απαιτείται άμεση κτιριακή παρέμβαση. Οι βουλευτές ζητούν να αποσαφηνιστούν επισήμως τα στοιχεία αυτά, καθώς και να προσδιοριστεί ποια σχολικά κτίρια έχουν ελεγχθεί, ποιες παρεμβάσεις κρίνονται αναγκαίες και ποια έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Η Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων απευθύνεται στους υπουργούς Παιδείας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, με βασικό αίτημα την πλήρη καταγραφή των ελέγχων και των αναγκών ανά δήμο και σχολικό κτίριο.

Χιλιάδες δελτία ελέγχου σε Α΄ προτεραιότητα

Αφετηρία της κοινοβουλευτικής παρέμβασης αποτελεί η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ της 15ης Οκτωβρίου 2026, στην οποία αναδεικνύονται ελλείψεις στον προσεισμικό έλεγχο και στη συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η Ομοσπονδία, 5.770 δελτία πρωτοβάθμιου ελέγχου, τα οποία αντιστοιχούν σε 3.526 σχολικές μονάδες, κατατάσσονται στην Α΄ κατηγορία προτεραιότητας για περαιτέρω διερεύνηση.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε 149 περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται άμεση κτιριακή παρέμβαση.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα χρειάζονται επίσημη αποσαφήνιση, τόσο ως προς τη γεωγραφική τους κατανομή όσο και ως προς τη μονάδα καταμέτρησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη διάκριση ανάμεσα στα δελτία ελέγχου, στα αυτοτελή σχολικά κτίρια και στις σχολικές μονάδες, καθώς οι τρεις κατηγορίες δεν ταυτίζονται απαραίτητα.

Επιπλέον, η κατάταξη ενός δελτίου στην Α΄ προτεραιότητα για περαιτέρω έλεγχο δεν ισοδυναμεί από μόνη της με διαπίστωση ότι το αντίστοιχο κτίριο είναι ακατάλληλο ή επικίνδυνο.

Ανησυχία μετά από περιστατικά πτώσης σοβάδων

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε πρόσφατα περιστατικά πτώσης επιχρισμάτων, τα οποία έχει επισημάνει η ΟΛΜΕ και σε σχολεία της Θεσσαλονίκης.

Τα περιστατικά αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο την ανάγκη συστηματικής συντήρησης των σχολικών εγκαταστάσεων και ολοκλήρωσης των αναγκαίων τεχνικών ελέγχων.

Όπως υπογραμμίζεται στην Ερώτηση, ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος δεν αποτελεί πιστοποίηση της στατικής ή αντισεισμικής επάρκειας ενός κτιρίου.

Για τον λόγο αυτό ζητείται να διευκρινιστεί πόσα σχολικά κτίρια έχουν προχωρήσει σε δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο έλεγχο, ποιες μελέτες στατικής επάρκειας έχουν ολοκληρωθεί και ποιες παρεμβάσεις ακολούθησαν.

Πόσα σχολεία έχουν ελεγχθεί στη Θεσσαλονίκη;

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι έξι βουλευτές αφορά την απουσία πλήρους και συγκεντρωτικής εικόνας για την πορεία των προσεισμικών ελέγχων στα σχολικά κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, από τα δημοσίως διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει αναλυτική καταγραφή ανά δήμο και σχολικό κτίριο.

Οι αρμόδιοι υπουργοί καλούνται να απαντήσουν πόσες σχολικές μονάδες και πόσα αυτοτελή σχολικά κτίρια λειτουργούν στην περιοχή, πόσα έχουν απογραφεί και σε πόσα έχει ολοκληρωθεί ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος.

Παράλληλα, ζητείται να προσδιοριστεί ο αριθμός των κτιρίων ανά κατηγορία προτεραιότητας, με ιδιαίτερη έμφαση σε όσα έχουν καταταγεί στην Α΄ κατηγορία ή εμφανίζουν ευρήματα που απαιτούν άμεσες ενέργειες.

Ερωτήματα για επισκευές, ενισχύσεις και μετεγκαταστάσεις

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση δεν περιορίζεται στην καταγραφή των ελέγχων, αλλά επεκτείνεται και στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων προβλημάτων.

Ειδικότερα, οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν για τις επισκευές και τις ενισχύσεις σχολικών κτιρίων που αποφασίστηκαν την τελευταία τριετία στη Θεσσαλονίκη λόγω δομικών προβλημάτων.

Ζητούν επίσης στοιχεία για τυχόν αποφάσεις αναστολής χρήσης σχολικών εγκαταστάσεων ή μετεγκατάστασης μαθητών, καθώς και για την πρόοδο υλοποίησης των σχετικών παρεμβάσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, τίθεται το ερώτημα ποια κτίρια εξακολουθούν να αναμένουν δευτεροβάθμιο ή τριτοβάθμιο έλεγχο και ποιο δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Χρηματοδότηση και ευθύνες για τις σχολικές υποδομές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους διαθέσιμους πόρους για την πραγματοποίηση των ελέγχων και των αναγκαίων αντισεισμικών παρεμβάσεων.

Οι βουλευτές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για τη χρηματοδότηση που έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανά δήμο, καθώς και για την πρόσθετη οικονομική και τεχνική υποστήριξη που προβλέπεται.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι η έλλειψη προσωπικού και πόρων στους δήμους δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μετακύλιση των κινδύνων στις σχολικές κοινότητες.

Παράλληλα, ζητούνται διευκρινίσεις για τον τρόπο ενημέρωσης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, αλλά και για την επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Ζητούν να κατατεθούν στη Βουλή αναλυτικά στοιχεία για κάθε σχολικό κτίριο

Πέρα από τις απαντήσεις των υπουργείων, οι έξι βουλευτές καταθέτουν και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων, ζητώντας συγκεκριμένα δεδομένα για τις σχολικές υποδομές της Θεσσαλονίκης.

Μεταξύ άλλων, ζητούν συγκεντρωτικό πίνακα ανά δήμο, στον οποίο θα αποτυπώνονται ο αριθμός των σχολικών μονάδων και των κτιρίων, οι απογραφές και οι ολοκληρωμένοι πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι έλεγχοι.

Επιπλέον, ζητούν αναλυτικό πίνακα ανά σχολικό κτίριο, με την ημερομηνία και το στάδιο ελέγχου, την κατηγορία προτεραιότητας, τις διαπιστωμένες ανάγκες περαιτέρω διερεύνησης και τις αποφασισθείσες παρεμβάσεις.

Στα στοιχεία που ζητούν να κατατεθούν περιλαμβάνονται ακόμη ο φορέας υλοποίησης κάθε παρέμβασης, η προβλεπόμενη χρηματοδότηση και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, με την τήρηση τυχόν νόμιμων περιορισμών δημοσιοποίησης.

Τέλος, ζητείται η κατάθεση των διαθέσιμων αποφάσεων χρηματοδότησης και των χρονοδιαγραμμάτων των προγραμματισμένων ελέγχων και έργων.

Την Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων υπογράφουν οι βουλευτές Ιωάννης Αμανατίδης, Έλενα Ακρίτα, Θεοδώρα Ακριώτου, Χρήστος Γιαννούλης, Ιωάννης Καριπίδης και Γεώργιος Παπαηλιού.

Με την παρέμβασή τους ζητούν να υπάρξει πλήρης και τεκμηριωμένη εικόνα για την αντισεισμική θωράκιση των σχολικών υποδομών της Θεσσαλονίκης, τις εκκρεμότητες στους ελέγχους και τον προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων.