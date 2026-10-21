Βούλα: Μαθητές έκαναν κατάληψη υπέρ γυμναστή που απομακρύνθηκε μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων

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Σε διήμερη κατάληψη προχώρησαν μαθητές Λυκείου στη Βούλα, εκφράζοντας τη στήριξή τους σε 58χρονο γυμναστή που απομακρύνθηκε μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Μαθητές προχώρησαν σε διήμερη κατάληψη, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την απομάκρυνση 58χρονου καθηγητή Φυσικής Αγωγής, σε βάρος του οποίου έχουν διατυπωθεί σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση θεωρούν άδικη την απομάκρυνση του εκπαιδευτικού και επέλεξαν την κατάληψη ως τρόπο διαμαρτυρίας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, καθώς σε βάρος του γυμναστή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεξήγηση, ενώ το υπουργείο Παιδείας έχει αποφασίσει την απομάκρυνσή του μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Βούλα: Διήμερη κατάληψη μαθητών υπέρ του γυμναστή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» του Star, μαθητές του Λυκείου Βούλας προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου τους, αντιδρώντας στην απομάκρυνση του 58χρονου καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

Η κινητοποίηση διήρκεσε δύο ημέρες, με τους μαθητές να εκφράζουν τη στήριξή τους στον εκπαιδευτικό και να υποστηρίζουν ότι η απόφαση απομάκρυνσής του είναι άδικη.

Η κατάληψη πραγματοποιήθηκε μετά τις καταγγελίες που έχουν γίνει σε βάρος του καθηγητή και την απόφαση να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Η υπόθεση έχει ήδη λάβει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς σε βάρος του 58χρονου εκπαιδευτικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι τα περιστατικά που καταγγέλλονται αποτελούν παρεξήγηση.

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, η υπόθεση εξετάζεται και σε διοικητικό επίπεδο από το υπουργείο Παιδείας.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η απομάκρυνση του εκπαιδευτικού μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, απόφαση που προκάλεσε την αντίδραση των μαθητών που συμμετείχαν στην κατάληψη.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία μητέρας 13χρονης μαθήτριας, η οποία ανέφερε ότι ο εκπαιδευτικός φέρεται να άγγιξε τον μηρό της κόρης της κατά τη διάρκεια άσκησης.

Μετά την καταγγελία ακολούθησε η σύλληψη του 58χρονου, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψαν και άλλες καταγγελίες.

Συγκεκριμένα, δύο ακόμη 13χρονοι μαθητές κατήγγειλαν ότι ο καθηγητής φέρεται να τους άγγιξε στα γεννητικά τους όργανα.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και δεν συνιστούν διαπιστωμένα γεγονότα.

Η υπόθεση στη Δικαιοσύνη και η στάση του υπουργείου Παιδείας

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη τη Δευτέρα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Star.

Την ίδια στιγμή, σε διοικητικό επίπεδο, το υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση του εκπαιδευτικού, εν αναμονή της διαλεύκανσης της υπόθεσης.

Η εξέλιξη αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθητικής κινητοποίησης, καθώς οι μαθητές που συμμετείχαν στην κατάληψη διαφωνούν με την απόφαση και εκφράζουν τη στήριξή τους στον καθηγητή.

Η διήμερη κατάληψη προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση, η οποία εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, με τον εκπαιδευτικό να αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.