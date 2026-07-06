Τσίπρας: Να καταργηθούν οι Πανελλαδικές – Δημιουργία νέου υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας – Οι προτάσεις για την Παιδεία

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Τις θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την Παιδεία παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, περιγράφοντας τις βασικές προτάσεις του κόμματος για το εκπαιδευτικό σύστημα και ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική.

Τι προτείνει η ΕΛ.Α.Σ. για την Παιδεία – Οι θέσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας

Οι προτάσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) για την Παιδεία παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, κατά την απάντησή του σε ερώτηση εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής σχετικά με τις παρεμβάσεις που, όπως ανέφερε, θα προωθούσε για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόστηκε τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται, ενώ τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι «η γνώση να αποτελεί αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλες και όλους».

Οι βασικές δεσμεύσεις για την εκπαίδευση

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. περιλαμβάνεται η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων, τις οποίες χαρακτήρισε σύστημα που επιβαρύνει ψυχολογικά τους μαθητές και μετατρέπει το Λύκειο σε προθάλαμο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

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Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το κόμμα προτείνει αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικά κίνητρα για όσους υπηρετούν σε παραμεθόριες ή περιοχές με αυξημένο στεγαστικό κόστος, θεσμοθέτηση διετών μεταλυκειακών προγραμμάτων τεχνικής κατάρτισης, αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και δημιουργία ξεχωριστού Υπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η κριτική στην κυβερνητική πολιτική

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση του 2019 για τη Νομική Σχολή της Πάτρας, υποστηρίζοντας ότι τότε είχε προβληθεί το επιχείρημα πως δεν υπήρχε χώρος για τέταρτη δημόσια Νομική Σχολή, ενώ σήμερα, όπως είπε, ιδρύονται τρεις ιδιωτικές.

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Παράλληλα, έκανε λόγο για «μισθούς αναξιοπρέπειας και ντροπής» για τους εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας ότι η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.