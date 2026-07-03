Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Δημοσιεύτηκε το νέο πλαίσιο – Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

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Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο χρήσης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προβλέποντας αυστηρούς κανόνες για μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία: Τι αναφέρει το νέο πλαίσιο – Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση που καθορίζει για πρώτη φορά το ολοκληρωμένο πλαίσιο χρήσης συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θέτοντας σαφείς κανόνες για τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα όρια αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Στόχος της απόφασης είναι η ασφαλής, διαφανής και δεοντολογική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης της διδασκαλίας και όχι ως υποκατάστατο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή της προσωπικής προσπάθειας των μαθητών.

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Τι προβλέπεται για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η χρήση συστημάτων ΤΝ:

εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση μετά από ενημέρωση και επιμόρφωση,

έχει αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας,

δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για πλήρως αυτοματοποιημένη αξιολόγηση μαθητών ή εκπαιδευτικών ούτε για τη δημιουργία προφίλ (profiling).

Τι ισχύει στις εξετάσεις και στις εργασίες

Η απόφαση προβλέπει ότι:

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απαγορεύεται η χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης κατά τη διάρκεια γραπτών εξετάσεων, τεστ και διαγωνισμάτων, εκτός εάν ο εκπαιδευτικός την επιτρέψει ρητά στο πλαίσιο συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας,

οι μαθητικές εργασίες δεν επιτρέπεται να έχουν δημιουργηθεί εξ ολοκλήρου ή σε σημαντικό βαθμό από σύστημα ΤΝ,

οι εργασίες πρέπει να αποτελούν προϊόν της προσωπικής προσπάθειας και κατανόησης του μαθητή,

σε περίπτωση παράβασης, ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει υπόψη τη μη επιτρεπτή χρήση της ΤΝ κατά την αξιολόγηση.

Οι βασικές απαγορεύσεις

Το νέο πλαίσιο απαγορεύει μεταξύ άλλων:

τη δημιουργία ή διακίνηση deepfake περιεχομένου χωρίς συναίνεση,

τη δημιουργία ψευδών βιβλιογραφικών αναφορών και ανύπαρκτων πηγών,

την ανάπτυξη ή τροποποίηση συστημάτων ΤΝ χωρίς άδεια.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μεταξύ άλλων:

η πρόσβαση στις εφαρμογές μπορεί να γίνεται μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,

εφαρμόζονται μέτρα ανωνυμοποίησης, περιορισμού πρόσβασης και ανθρώπινης εποπτείας,

απαγορεύεται η εισαγωγή στοιχείων όπως ονοματεπώνυμα, φωτογραφίες, βίντεο, βαθμολογίες, δεδομένα υγείας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στα συστήματα ΤΝ,

επιτρέπεται μόνο η χρήση ουδέτερων ή ανωνυμοποιημένων δεδομένων.

Επιμόρφωση και ενημέρωση

Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπει να οργανώνει τουλάχιστον μία δράση ενημέρωσης για μαθητές και γονείς ανά σχολικό έτος, καθώς και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τους κινδύνους, τους περιορισμούς, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους κανόνες ασφαλούς αξιοποίησής της.

Η υπουργική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2639/12 Μαΐου 2026 και τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της.