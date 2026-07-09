Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Άνοιξαν οι αιτήσεις για εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και συμβούλους

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Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την επιλογή ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, συμβούλων σταδιοδρομίας και ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2026-2027.

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) προχωρούν στη στελέχωσή τους για το σχολικό έτος 2026-2027, με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) να ενεργοποιεί την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιλογή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων.

Η διαδικασία αφορά το δεύτερο στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το οποίο τα μέλη που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μητρώο ΣΔΕ καλούνται να δηλώσουν ηλεκτρονικά τις προτιμήσεις τους.

Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη διεύθυνση https://mitrwosde.inedivim.gr.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή άνοιξε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στις 11:00 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026 και ώρα 16:00, γεγονός που δίνει στους ενδιαφερόμενους περιορισμένο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τι δηλώνουν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί

Τα μέλη του Μητρώου που ενδιαφέρονται για θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού θα πρέπει να δηλώσουν:

μία συγκεκριμένη Περιφέρεια,

ένα γνωστικό αντικείμενο,

από ένα έως έξι Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της ίδιας Περιφέρειας, κατά σειρά προτίμησης,

τον μέγιστο επιθυμητό αριθμό διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα, από 1 έως 20 ώρες.

Για όσους έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή εργάζονται με πλήρη απασχόληση στον δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ισχύει ανώτατο όριο 10 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση.

Οι επιλογές για συμβούλους σταδιοδρομίας και ψυχολόγους

Οι υποψήφιοι των δύο αυτών κατηγοριών καλούνται να επιλέξουν:

μία Περιφέρεια,

από ένα έως έξι Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της ίδιας Περιφέρειας με σειρά προτίμησης,

τον μέγιστο αριθμό εβδομαδιαίων παρουσιών που επιθυμούν, επιλέγοντας δύο ή τρεις παρουσίες.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ επισημαίνει ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι τόσο στον πίνακα των συμβούλων ψυχολόγων όσο και στον πίνακα των συμβούλων σταδιοδρομίας μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία από τις δύο ειδικότητες.

Τι προβλέπεται μετά τη λήξη της προθεσμίας

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργούν, κατά κανόνα, τις απογευματινές ώρες. Εξαίρεση αποτελούν τα ΣΔΕ που λειτουργούν μέσα στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, όπου εφαρμόζεται πρωινό ωράριο.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα προχωρήσει στην επεξεργασία τους και θα αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους.

Τεχνική υποστήριξη για τους υποψηφίους

Για την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών προβλημάτων κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην τεχνική υποστήριξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καλώντας στα τηλέφωνα 213-131-4645 και 213-131-4662, κατά τις ώρες 11:00 έως 13:00.