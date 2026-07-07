Πρωτοφανής καταγγελία για τις Πανελλήνιες 2026: Βαθμολόγησαν μαθητές με 100 επειδή τους δόθηκαν λάθος θέματα;

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Καταγγελίες για εξέταση υποψηφίων ΕΠΑΛ με θέματα των ΓΕΛ, οι οποίες βρίσκονται υπό διερεύνηση από το Υπουργείο Παιδείας, προκαλούν αντιδράσεις, ενώ η υπόθεση έχει φτάσει και στη Βουλή.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού, μετά από καταγγελίες για περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, το οποίο, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξετάζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς ότι κατά την εξέταση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δόθηκαν στους υποψηφίους θέματα των Γενικών Λυκείων, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί την προηγούμενη ημέρα.

Το θέμα έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, γονείς έχουν ήδη κινηθεί ή εξετάζουν το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, στο οποίο απευθύνθηκε το Newsbomb, ανέφερε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

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Οι καταγγελίες και οι αντιδράσεις

Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων και εκπαιδευτικών, το περιστατικό σημειώθηκε σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ, όπου οι μαθητές φέρεται να εξετάστηκαν με τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας των ΓΕΛ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αντί να επαναληφθεί η εξέταση, επιλέχθηκε να βαθμολογηθούν τα συγκεκριμένα γραπτά με άριστα, γεγονός που, σύμφωνα με όσους διαμαρτύρονται, δημιουργεί ζητήματα ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και ενδέχεται να επηρεάζει τον ανταγωνισμό για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι τοποθετήσεις της ΟΛΤΕΕ

Η πρόεδρος της Ένωσης Β΄ ΕΛΤΕ Θεσσαλονίκης και γραμματέας της ΟΛΤΕΕ, Γιολάντα Παζάρσκη, υποστήριξε μιλώντας στο newsbomb ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας των Πανελλαδικών είναι ιδιαίτερα αυστηρά και ότι, εφόσον οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Όπως ανέφερε, κατά την άποψή της, θα έπρεπε να αναζητηθούν πρώτα οι ευθύνες πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για τη διαχείριση της υπόθεσης, ενώ υποστήριξε ότι η επιλογή της καθολικής βαθμολόγησης με άριστα δημιουργεί προβληματισμό, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να επηρεάσει τις βάσεις εισαγωγής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΟΛΤΕΕ, Χιονάς Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι η Ομοσπονδία διερευνά την υπόθεση και αναμένει την επίσημη θέση του Υπουργείου Παιδείας. Εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι η επανάληψη της εξέτασης θα αποτελούσε τη δικαιότερη λύση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι μαθητές δεν φέρουν ευθύνη για ό,τι συνέβη.

Η υπόθεση στη Βουλή

Το ζήτημα έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανος Παραστατίδης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας με αντικείμενο τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση των υποψηφίων.

Με την ερώτησή του ζητά να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη, πόσοι υποψήφιοι επηρεάστηκαν, ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τη διαχείριση του περιστατικού, εάν αποφασίστηκε η βαθμολόγηση με άριστα των συγκεκριμένων γραπτών και αν έχει διαταχθεί διοικητικός έλεγχος, με δημοσιοποίηση των σχετικών πορισμάτων.