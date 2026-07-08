Μισθοδοσία Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευτικοί

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Μειωμένη θα είναι η μισθοδοσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών τον Ιούλιο, καθώς αφορά 21 ημέρες εργασίας, ενώ οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί θα πληρωθούν το β’ δεκαπενθήμερο της μισθοδοσίας Ιουλίου την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026.

Η μισθοδοσία Ιουλίου 2026 για τους εκπαιδευτικούς θα καταβληθεί σε δύο φάσεις, με διαφορετικές ημερομηνίες για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα δουν την πληρωμή τους την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, το απόγευμα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μισθοδοσία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς δεν αντιστοιχεί σε πλήρη μηνιαίο μισθό.

Το ποσό που θα καταβληθεί στους αναπληρωτές είναι μειωμένο, επειδή αφορά 21 ημέρες εργασίας, δηλαδή το διάστημα από 1 έως 21 Ιουνίου 2026. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι οι συμβάσεις των αναπληρωτών έληξαν στις 21 Ιουνίου 2026.

Επομένως, οι αναπληρωτές δεν θα λάβουν πλήρη μηνιαία μισθοδοσία, αλλά ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που εργάστηκαν μέσα στον Ιούνιο.

Για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς, η καταβολή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, το απόγευμα. Η πληρωμή αφορά το β’ δεκαπενθήμερο της μισθοδοσίας Ιουλίου 2026.

Τι πρέπει να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί

Οι αναπληρωτές πληρώνονται την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, το απόγευμα.

Η μισθοδοσία τους είναι μειωμένη, καθώς αφορά 21 ημέρες εργασίας.

Το διάστημα που καλύπτεται είναι από 1 έως 21 Ιουνίου 2026.

Οι συμβάσεις των αναπληρωτών έληξαν στις 21 Ιουνίου 2026.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί πληρώνονται την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, το απόγευμα.

Η πληρωμή των μονίμων αφορά το β’ δεκαπενθήμερο της μισθοδοσίας Ιουλίου 2026.

Οι ημερομηνίες αυτές είναι σημαντικές, ώστε οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν πότε αναμένεται να πιστωθούν τα ποσά στους λογαριασμούς τους και, ειδικά οι αναπληρωτές, να έχουν σαφή εικόνα για τον λόγο που η πληρωμή τους θα είναι μειωμένη.