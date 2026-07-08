Διορισμοί εκπαιδευτικών 2026: Στην τελική ευθεία οι ανακοινώσεις – Τι αναμένεται για τον αριθμό και την κατανομή των θέσεων

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Οι διαδικασίες για τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών βρίσκονται στην τελική τους φάση, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προετοιμάζει τις αποφάσεις που θα καθορίσουν τη στελέχωση των σχολικών μονάδων για το νέο σχολικό έτος 2026-2027.

Χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναμένουν τις επίσημες ανακοινώσεις, οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν τόσο τον τελικό αριθμό των διορισμών όσο και την κατανομή των θέσεων ανά κλάδο και ειδικότητα.

Μέχρι στιγμής, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έχει επιβεβαιώσει ότι και φέτος θα προχωρήσουν μόνιμοι διορισμοί, με τον σχεδιασμό να προβλέπει περίπου 5.500 νέες προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο αριθμός αυτός συνδέεται με τις φετινές αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και εντάσσεται στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για την κάλυψη των οργανικών κενών.

Περίπου 5.500 διορισμοί

Οι μέχρι σήμερα πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι οι μόνιμοι διορισμοί θα κινηθούν κοντά στις 5.500 θέσεις, αριθμός που έχει αναφερθεί τόσο από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας όσο και από υπηρεσιακούς παράγοντες κατά τις συναντήσεις τους με εκπαιδευτικούς φορείς.

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Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει δηλώσει δημόσια ότι «το καλοκαίρι διορίζουμε 5.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς», επιβεβαιώνοντας τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο αριθμός των διορισμών αντιστοιχεί ουσιαστικά στις φετινές αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω συνταξιοδότησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανόνα αντικατάστασης προσωπικού στο Δημόσιο.

Πώς θα γίνει η κατανομή

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον δεν είναι αν θα πραγματοποιηθούν οι διορισμοί, αλλά πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις.

Η τελική απόφαση θα βασιστεί:

στα οργανικά κενά που έχουν καταγραφεί,

στις συνταξιοδοτήσεις ανά ειδικότητα,

στις ανάγκες της Γενικής Εκπαίδευσης,

στις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής,

στις εισηγήσεις των υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη κατανομή ανά κλάδο, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε αριθμός που κυκλοφορεί για συγκεκριμένες ειδικότητες παραμένει ανεπιβεβαίωτος.

Το χρονοδιάγραμμα

Εφόσον δεν υπάρξουν αλλαγές στον προγραμματισμό, οι επόμενες κινήσεις του Υπουργείου αναμένεται να εξελιχθούν μέσα στον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί:

θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση με την κατανομή των θέσεων,

θα ακολουθήσει η πρόσκληση προς τους διοριστέους,

οι αποφάσεις θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ μέχρι τα τέλη Ιουλίου,

οι νεοδιόριστοι θα αναλάβουν υπηρεσία τον Αύγουστο, ώστε να βρίσκονται στις θέσεις τους πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στόχος η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων

Βασικός στόχος του υπουργείου είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα οι υπηρεσιακές μεταβολές, ώστε οι σχολικές μονάδες να γνωρίζουν το διαθέσιμο προσωπικό πριν από τον Σεπτέμβριο και να περιοριστούν τα λειτουργικά κενά που κάθε χρόνο καλύπτονται με προσλήψεις αναπληρωτών. Παράλληλα, στον σχεδιασμό αξιοποιούνται νέα ψηφιακά εργαλεία για την αποτύπωση των αναγκών και την καλύτερη κατανομή του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι διορισμοί των τελευταίων ετών

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια σε συνεχείς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα περιορισμένων προσλήψεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας:

το 2021 πραγματοποιήθηκαν περίπου 11.700 διορισμοί,

το 2022 ακολούθησαν περίπου 8.500,

το 2023 έγιναν περίπου 3.800,

το 2024 περίπου 10.000,

το 2025 περίπου 8.800

ενώ για το 2026 ο σχεδιασμός προβλέπει περίπου 5.500 μόνιμους διορισμούς.

Τι αναμένουν οι εκπαιδευτικοί

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στην επίσημη ανακοίνωση της κατανομής ανά ειδικότητα, καθώς από αυτήν θα εξαρτηθούν οι πιθανότητες διορισμού χιλιάδων υποψηφίων που βρίσκονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ.

Μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις, ο μόνος επιβεβαιωμένος σχεδιασμός αφορά τον συνολικό αριθμό των περίπου 5.500 μόνιμων διορισμών, με τις τελικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας να αναμένονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες.