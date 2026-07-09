Fuel Pass: Μέχρι πότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί το voucher – Ποιοί λαμβάνουν αυξημένη επιδότηση

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Έως τις 31 Ιουλίου μπορούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν το ποσό του Fuel Pass, καθώς μετά τη λήξη της προθεσμίας η προπληρωμένη κάρτα απενεργοποιείται και τα αδιάθετα χρήματα επιστρέφονται στο Δημόσιο.

Το Fuel Pass θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους δικαιούχους έως και τις 31 Ιουλίου, καθώς μετά την ημερομηνία αυτή η προπληρωμένη κάρτα θα απενεργοποιηθεί και οποιοδήποτε αδιάθετο ποσό δεν έχει χρησιμοποιηθεί θα επιστραφεί αυτόματα στο Δημόσιο.

Η προθεσμία αφορά όλους όσοι έλαβαν την επιδότηση καυσίμων μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και δεν έχουν ακόμη αξιοποιήσει το σύνολο του διαθέσιμου ποσού.

Τι ισχύει μετά τη λήξη της προθεσμίας

Μετά τις 31 Ιουλίου, η προπληρωμένη κάρτα παύει να είναι ενεργή και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές καυσίμων.

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Παράλληλα, τυχόν υπόλοιπο που δεν θα έχει δαπανηθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα επιστραφεί αυτόματα στο κράτος, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα μεταγενέστερης χρήσης του.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, την περιοχή κύριας κατοικίας του δικαιούχου και τον τρόπο καταβολής της επιδότησης.

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που διαμένουν σε νησιωτικές περιοχές και συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες, η επιδότηση ανέρχεται σε 60 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 50 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων στην υπόλοιπη χώρα, προβλέπεται επιδότηση 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τι ισχύει για μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα

Για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που κατοικούν σε νησιωτικές περιοχές και στις προβλεπόμενες περιφερειακές ενότητες, η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 35 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 30 ευρώ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Αντίστοιχα, για τους δικαιούχους της υπόλοιπης Ελλάδας, η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 25 ευρώ εφόσον επιλεγεί η κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό.

Ποιοι λαμβάνουν αυξημένη επιδότηση

Τα υψηλότερα ποσά αφορούν δικαιούχους που έχουν κύρια κατοικία στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Κρήτης, καθώς και σε συγκεκριμένες νησιωτικές και περιφερειακές περιοχές, όπως οι Σποράδες, η Θάσος, η Σκύρος, η Σαμοθράκη και η Αμμουλιανή.

Οι δικαιούχοι καλούνται να αξιοποιήσουν εγκαίρως το διαθέσιμο ποσό, καθώς μετά την εκπνοή της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης της επιδότησης.