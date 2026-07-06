Voucher έως 70 ευρώ για smartphone: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

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Τον Νοέμβριο του 2026 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις χορήγησης voucher έως 70 ευρώ για την αγορά smartphone από δικαιούχους με πιστοποιημένη αναπηρία.

Το voucher για smartphone αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2026, όταν θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους. Η οικονομική ενίσχυση προβλέπεται στο πλαίσιο προγράμματος που έχει θεσπιστεί με υπουργική απόφαση και στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε σύγχρονες τεχνολογικές υπηρεσίες.

Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της προσβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία, παρέχοντας τη δυνατότητα αγοράς ειδικά σχεδιασμένων συσκευών και υποστηρικτικού εξοπλισμού.

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Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα έχουν πολίτες που διαθέτουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Παράλληλα, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία συσκευή smartphone με ανώτατη λιανική τιμή τα 70 ευρώ, η οποία θα πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές προσβασιμότητας.

Οι δυνατότητες των συσκευών

Τα κινητά τηλέφωνα που θα διατίθενται μέσω του προγράμματος θα υποστηρίζουν λειτουργίες που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες χρηστών.

Ειδικότερα, θα διαθέτουν λειτουργία ανάγνωσης οθόνης για άτομα με προβλήματα όρασης, ενισχυμένη ένταση ήχου έως 50 dB για άτομα με προβλήματα ακοής, μεγάλα και ευδιάκριτα πλήκτρα, καθώς και ειδοποιήσεις μέσω φωτεινών ενδείξεων ή δόνησης.

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Υποστηρικτικός εξοπλισμός

Πέρα από τις συσκευές smartphone, το πρόγραμμα προβλέπει και τη διάθεση υποστηρικτικού εξοπλισμού σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται ακουστικά, συσκευές Bluetooth και συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας (AAC), με στόχο τη μείωση του οικονομικού κόστους για τους δικαιούχους και την καλύτερη κάλυψη των αναγκών τους.