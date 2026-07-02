Επίδομα γονικής άδειας: Ποιοί δικαιούνται έως 758 ευρώ τον μήνα από τη ΔΥΠΑ

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Η ΔΥΠΑ χορηγεί επίδομα γονικής άδειας σε εργαζόμενους γονείς που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, με οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει περίπου τα 758 ευρώ καθαρά τον μήνα.

Το επίδομα γονικής άδειας της ΔΥΠΑ αποτελεί μία από τις βασικές παροχές στήριξης εργαζόμενων γονέων, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει περίπου τα 758 ευρώ καθαρά τον μήνα. Η επιδότηση χορηγείται για διάστημα έως δύο μηνών για κάθε γονέα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διάρκεια αυξάνεται.

Το μέτρο απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και αφορά γονείς παιδιών ηλικίας έως οκτώ ετών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι φυσικοί γονείς, οι θετοί και οι ανάδοχοι γονείς, καθώς και τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα παιδιών ηλικίας έως οκτώ ετών.

Η παροχή αφορά εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, υπαλλήλους του Δημοσίου που απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, καθώς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων που καλύπτονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

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Οι βασικές προϋποθέσεις

Για τη χορήγηση της γονικής άδειας απαιτείται, κατά κανόνα, ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έναν χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη, ενώ το παιδί δεν πρέπει να έχει συμπληρώσει το όγδοο έτος της ηλικίας του.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα ευελιξίας μέσω ειδικών συμφωνιών, όπου αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Πώς γίνεται η διαδικασία

Η διαδικασία ξεκινά με συνεννόηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη για τη λήψη της γονικής άδειας.

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Στη συνέχεια, ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε.14 στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο αποτελεί το βασικό δικαιολογητικό για την υποβολή της αίτησης. Ακολούθως, η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά στη ΔΥΠΑ, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος.

Δυνατότητα τμηματικής άδειας και ειδικές ρυθμίσεις

Η γονική άδεια δεν είναι απαραίτητο να ληφθεί συνεχόμενα, καθώς μπορεί να χορηγηθεί τμηματικά ή να συνδυαστεί με μειωμένο ωράριο εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Για τους μονογονείς, η διάρκεια της επιδότησης διπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει έως τους τέσσερις μήνες, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται και για οικογένειες που μεγαλώνουν δίδυμα ή τρίδυμα παιδιά.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η ΔΥΠΑ παρέχει οικονομική ενίσχυση σε εργαζόμενους γονείς, διευκολύνοντας τη φροντίδα των παιδιών τους κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους.