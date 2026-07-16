Έρχεται αύξηση στο επίδομα παιδιού; Τα ποσά που εξετάζει η κυβέρνηση

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Σενάρια για σημαντική αύξηση του επιδόματος παιδιού (Α21) επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των προτάσεων που περιλαμβάνονται στη μελέτη του ΟΟΣΑ για την ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, αλλά και ενόψει των επόμενων κυβερνητικών ανακοινώσεων για μέτρα κοινωνικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής μελέτης, εξετάζεται η αύξηση κατά 30% των βασικών ποσών του επιδόματος, χωρίς μεταβολή στα υφιστάμενα εισοδηματικά κριτήρια και στον τρόπο υπολογισμού των δικαιούχων. Εφόσον η πρόταση υλοποιηθεί, το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Πώς διαμορφώνονται τα νέα ποσά

Η προτεινόμενη αναπροσαρμογή μεταφράζεται σε αισθητά υψηλότερα ποσά για χιλιάδες οικογένειες.

Ειδικότερα, μια οικογένεια με ένα παιδί που σήμερα λαμβάνει 70 ευρώ τον μήνα, θα μπορούσε να δει το ποσό να αυξάνεται στα 91 ευρώ, δηλαδή κατά 21 ευρώ μηνιαίως.

Για οικογένειες με δύο παιδιά, το επίδομα θα διαμορφωνόταν από τα 140 ευρώ στα 182 ευρώ τον μήνα, ενώ για τις οικογένειες με τρία παιδιά το ποσό θα αυξανόταν από τα 280 στα 364 ευρώ, προσφέροντας επιπλέον ενίσχυση 84 ευρώ κάθε μήνα.

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Αύξηση προβλέπεται και για όσους λαμβάνουν μειωμένο επίδομα λόγω υψηλότερου εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

Το ποσό των 42 ευρώ θα αυξανόταν στα 54,60 ευρώ.

Το ποσό των 28 ευρώ θα διαμορφωνόταν στα 36,40 ευρώ.

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Τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια

Σήμερα, το επίδομα παιδιού χορηγείται με βάση το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Για οικογένειες με εισόδημα έως 6.000 ευρώ, το ποσό ανέρχεται σε:

70 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί.

Επιπλέον 70 ευρώ για το δεύτερο παιδί.

Επιπλέον 140 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί.

Για εισοδήματα από 6.001 έως 10.000 ευρώ, τα ποσά διαμορφώνονται σε:

42 ευρώ για το πρώτο παιδί.

42 ευρώ για το δεύτερο παιδί.

84 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο.

Για εισοδήματα από 10.001 έως 15.000 ευρώ, το επίδομα ανέρχεται σε:

28 ευρώ για το πρώτο παιδί.

28 ευρώ για το δεύτερο παιδί.

56 ευρώ για το τρίτο και κάθε επόμενο.

Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται ανώτατο όριο στον αριθμό των τέκνων, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που αφορούν την ηλικία και την ιδιότητα των εξαρτώμενων μελών.

Τι προβλέπει η μελέτη του ΟΟΣΑ

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης χαρακτηρίζει την αύξηση του επιδόματος παιδιού ως μία από τις πλέον στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικογενειών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μεγαλύτερο όφελος θα κατευθυνθεί στα νοικοκυριά με τις χαμηλότερες οικονομικές δυνατότητες. Ειδικότερα, το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών που ανήκουν στο χαμηλότερο εισοδηματικό δεκατημόριο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά περίπου 1,4%.

Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας. Οι εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ κάνουν λόγο για μείωση της συνολικής φτώχειας κατά 0,45 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η παιδική φτώχεια εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κατά 1,42 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι επιπτώσεις σε άλλες παροχές

Η μελέτη επισημαίνει ότι ενδεχόμενη αύξηση του επιδόματος παιδιού μπορεί να επηρεάσει και άλλες κοινωνικές παροχές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό ή ακόμη και απώλεια επιδομάτων, όπως το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Παράλληλα, εξετάζεται και ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο προβλέπει διεύρυνση των δικαιούχων μέσω αλλαγών στην κλίμακα ισοδυναμίας που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί, ωστόσο το ενδεχόμενο αύξησης του επιδόματος παιδιού παραμένει ανοιχτό και αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας τους επόμενους μήνες.