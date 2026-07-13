Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τι αλλάζει στις αιτήσεις και ποια είναι η νέα προθεσμία

Πίνακας περιεχομένων

Η παράταση στις φορολογικές δηλώσεις μεταθέτει και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026, ενώ οι δικαιούχοι καλούνται να επανυποβάλουν αίτηση για να διατηρήσουν την ένταξή τους.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026: Αλλάζει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ήδη ενταγμένους δικαιούχους, μετά την απόφαση της ΑΑΔΕ να παρατείνει έως τις 24 Ιουλίου 2026 την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025.

Η αλλαγή επηρεάζει άμεσα τη διαδικασία ανανέωσης της ένταξης στο πρόγραμμα, μέσω του οποίου οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση που φτάνει έως και το 70% στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Νέα καταληκτική ημερομηνία

Η αρχική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους εν ενεργεία δικαιούχους έληγε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Μετά την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις, η νέα καταληκτική ημερομηνία αναμένεται να μεταφερθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ήδη ενταγμένοι στο ΚΟΤ υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση, διαφορετικά προβλέπεται η αυτόματη απένταξή τους από το πρόγραμμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ήδη δικαιούχοι

Οι καταναλωτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο καλούνται να μην προχωρήσουν σε νέα αίτηση πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή πριν από τις 24 Ιουλίου 2026.

Πώς θα πάρετε έκπτωση έως 70% στο ρεύμα

Ο λόγος είναι ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ενημερωθεί με τα νέα φορολογικά δεδομένα μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των δηλώσεων. Έτσι, όσοι υποβάλουν αίτηση νωρίτερα ενδέχεται να χρειαστεί να την επαναλάβουν.

Αντίθετα, όσοι ενταχθούν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του idika.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο απευθύνεται σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, πολύτεκνες οικογένειες, άστεγοι πολίτες, άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των διαθέσιμων χρωματιστών τιμολογίων (πράσινο, κίτρινο και μπλε) και αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία του δικαιούχου.

Πώς γίνεται ο έλεγχος των αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για το ΚΟΤ και το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2025, όσον αφορά το εισόδημα και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Παράλληλα, για την ακίνητη περιουσία λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ για το 2025.

Τι ισχύει για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου προβλέπεται ειδική προστασία ως προς τη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Συγκεκριμένα, δεν πραγματοποιείται διακοπή ρεύματος κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ακόμη και αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Επιπλέον, ο πάροχος υποχρεούται να συνεχίζει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, ακόμη και όταν υπάρχουν πολλοί ανεξόφλητοι λογαριασμοί.