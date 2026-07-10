Έρχονται μειώσεις τιμών: Σε ποιά προϊόντα θα πέσουν οι τιμές έως και για 4 μήνες

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Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, με στόχο εκπτώσεις τουλάχιστον 5% σε 12 κατηγορίες προϊόντων που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών.

Συνάντηση με εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και του υπουργείου Ανάπτυξης πραγματοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αντικείμενο την εφαρμογή της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά από τις 31 Αυγούστου.

Στόχος της σύσκεψης ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες προϊόντων που θα ενταχθούν στο μέτρο, καθώς και το ποσοστό των μειώσεων που θα εφαρμοστεί για χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερις μήνες.

Οι 12 κατηγορίες προϊόντων που θα έχουν μειωμένες τιμές

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι μειώσεις θα αφορούν τις εξής κατηγορίες:

νωπό κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά),

γάλα, γιαούρτι, τυριά και αυγά,

ψωμί και αλεύρι,

ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια,

ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες,

βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες,

καφέ και δημητριακά,

σοκολάτες, μπισκότα και σοκολατοειδή,

αναψυκτικά,

καθαριστικά (απορρυπαντικά πλυντηρίου, πιάτων και γενικής χρήσης),

προϊόντα προσωπικής υγιεινής,

σχολικά είδη.

Στόχος μειώσεις τουλάχιστον 5%

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη με τους εκπροσώπους της αγοράς ώστε η πρωτοβουλία να καλύψει όλα τα βασικά προϊόντα διατροφής και τα είδη καθημερινής διαβίωσης.

Όπως ανέφερε, οι μειώσεις τιμών θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5%, ενώ επιδίωξη είναι να επιτευχθούν ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα διευκρίνισε ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα θα είναι εθελοντική, ενώ η διάρκειά του θα κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, με την εφαρμογή και την εποπτεία του μέτρου να παρακολουθούνται από τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών και των σούπερ μάρκετ, καθώς και η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Δέσποινα Τσαγγάρη και ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας.