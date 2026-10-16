Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Yale ανοίγουν νέο δρόμο συνεργασίας – Τι αλλάζει για φοιτητές και έρευν

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Η συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και ακαδημαϊκών, καθώς και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της καινοτομίας στον τομέα της Μαιευτικής.

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Yale School of Nursing του αμερικανικού Yale University υπέγραψε το Τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών πρωτοβουλιών στον χώρο της Μαιευτικής.

Η συμφωνία εστιάζει στην ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση καλών πρακτικών και στον σχεδιασμό κοινών δράσεων. Παράλληλα, προβλέπει τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και την ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκού προσωπικού μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Η επιστημονική παράδοση του Yale University και η έμφασή του στην τεκμηριωμένη κλινική πρακτική προσδίδουν στη συμφωνία ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με τις σύγχρονες εξελίξεις στη Μαιευτική.

Την πρωτοβουλία και τον συντονισμό των ενεργειών για την υπογραφή του Μνημονίου ανέλαβε, από την πλευρά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παπουτσής, ο οποίος είναι και ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος για την υλοποίησή του. Τον συντονισμό από την πλευρά του Yale University ανέλαβε η Καθηγήτρια Michelle Telfer.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, σημείωσε:

«Η συνεργασία με το Yale University αποτυπώνει τη δυναμική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να αναπτύσσει ισχυρούς ακαδημαϊκούς δεσμούς σε διεθνές επίπεδο. Επενδύουμε σε ένα Πανεπιστήμιο που δεν περιορίζεται στη μετάδοση της γνώσης, αλλά συμμετέχει ενεργά στην παραγωγή και την εφαρμογή της, μέσα από την έρευνα και τη συνεργασία. Η πρωτοβουλία του Τμήματος Μαιευτικής εντάσσεται σε αυτή την κατεύθυνση και αναδεικνύει τον ρόλο των ανθρώπων μας στη διαμόρφωση της διεθνούς παρουσίας του Ιδρύματος. Στόχος μας είναι κάθε τέτοια συνεργασία να αποκτά συνέχεια, περιεχόμενο και μετρήσιμο αποτύπωμα στην ακαδημαϊκή μας πορεία».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παπουτσής, επισήμανε:

«Η υπογραφή αυτού του Μνημονίου αποτελεί την έμπρακτη υλοποίηση ενός προσωπικού οράματος: της δημιουργίας διεθνών συνεργασιών με κορυφαία Πανεπιστήμια της Αμερικής που μετατρέπουν τη γνώση σε ευκαιρίες και την επιστημονική αριστεία σε πρόοδο. Η συνεργασία με το Yale University ανοίγει νέους ορίζοντες για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία στη Μαιευτική. Στόχος μας δεν είναι απλώς να ακολουθούμε τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά να συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωσή τους, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία για τους φοιτητές μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία».

Η Καθηγήτρια Michelle Telfer, από την πλευρά του Yale University, υπογράμμισε τις δυνατότητες ανταλλαγής γνώσης μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της Μαιευτικής σε διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών μοντέλων των δύο Ιδρυμάτων, καθώς και στις προοπτικές διεπιστημονικής συνεργασίας στον τομέα της παγκόσμιας υγείας.

Η Κοσμήτορας του Yale School of Nursing, Καθηγήτρια Azita Emami, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία και αναγνώρισε τη συμβολή της Michelle Telfer και του Office of Planetary Health and Global Engagement στην προετοιμασία της. Στάθηκε επίσης στη δυνατότητα ανάπτυξης ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου ακαδημαϊκών, ερευνητών, επαγγελματιών υγείας και φοιτητών, με κοινό προσανατολισμό τη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας.