Φοιτητές σε οικονομικό αδιέξοδο: «Πανάκριβο εμπόρευμα η Παιδεία» – Καταγγελίες για τις εστίες

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Για υψηλό κόστος σπουδών και «τραγική» κατάσταση στις φοιτητικές εστίες κάνει λόγο ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου, Πραξιτέλης Παπαδόπουλος, καταγγέλλοντας μείωση των διαθέσιμων κλινών.

Σοβαρά προβλήματα στη φοιτητική στέγαση και αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις για όσους σπουδάζουν στα πανεπιστήμια αναδεικνύει ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου, Πραξιτέλης Παπαδόπουλος, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η μείωση των διαθέσιμων κλινών στις φοιτητικές εστίες, την ώρα που το κόστος φοίτησης αποτελεί, όπως υποστηρίζει, σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο Πραξιτέλης Παπαδόπουλος χαρακτήρισε την Παιδεία «πανάκριβο εμπόρευμα», ασκώντας κριτική στις οικονομικές δυσκολίες που συνοδεύουν τις πανεπιστημιακές σπουδές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες, επισημαίνοντας ότι αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη συλλογική διεκδίκηση.

«Τραγική» η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου στις συνθήκες που επικρατούν στη φοιτητική στέγαση, χαρακτηρίζοντας την εικόνα των εστιών «τραγική».

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών έχει μειωθεί, περιορίζοντας τις δυνατότητες στέγασης των φοιτητών που χρειάζεται να διαμείνουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή του, προστίθεται στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η μείωση των διαθέσιμων θέσεων στις εστίες αναδεικνύεται από τον ίδιο ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της φοιτητικής καθημερινότητας, ιδιαίτερα για όσους εξαρτώνται από τη δυνατότητα εξασφάλισης στέγης στον τόπο φοίτησής τους.

«Πανάκριβο εμπόρευμα η Παιδεία» – Το κόστος των πανεπιστημιακών σπουδών

Πέρα από το ζήτημα της στέγασης, ο Πραξιτέλης Παπαδόπουλος στάθηκε στο συνολικό οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η φοίτηση στην ανώτατη εκπαίδευση.

«Πανάκριβο εμπόρευμα η Παιδεία», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αναδείξει το υψηλό κόστος που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους.

Κατά τον πρόεδρο του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου, οι οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών αποτελούν ουσιαστική δυσκολία για τους νέους που επιδιώκουν να αποκτήσουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Οι επισημάνσεις του επικεντρώνονται στη σχέση ανάμεσα στο κόστος φοίτησης και στη δυνατότητα των φοιτητών να ανταποκριθούν στις ανάγκες της πανεπιστημιακής τους ζωής.

Οι κινητοποιήσεις στην Ευρώπη και το μήνυμα προς τους φοιτητές

Στην παρέμβασή του, ο Πραξιτέλης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε επίσης στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις.

Όπως σημείωσε, οι εικόνες μαζικής συμμετοχής αποτελούν πηγή έμπνευσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικής δράσης για τη διεκδίκηση αιτημάτων.

Ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Παντείου συνέδεσε τις κινητοποιήσεις αυτές με την ανάγκη ανάδειξης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τόσο οι νέοι όσο και οι εργαζόμενοι.

Μέσα από την τοποθέτησή του, έδωσε έμφαση στη συλλογική διεκδίκηση ως μέσο έκφρασης των αιτημάτων, επαναφέροντας στο προσκήνιο το οικονομικό κόστος των σπουδών και τις δυσκολίες πρόσβασης στη φοιτητική στέγαση.