ΑΠΘ: «Στον αέρα» τα 9 νέα ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα; Ερωτήματα για φοιτητές και δαπάνες

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Απαντήσεις για την έναρξη λειτουργίας των εννέα νέων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα στο ΑΠΘ ζητά ο ΕΣΔΕΠ, θέτοντας ερωτήματα για τις εγγραφές φοιτητών, τις δαπάνες, τη χρηματοδότηση και τη χρήση πανεπιστημιακών υποδομών.

Ερωτήματα για την τύχη των εννέα νέων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) θέτει ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ), ζητώντας από τις πανεπιστημιακές αρχές να αποσαφηνίσουν πόσα από αυτά έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν, πόσους φοιτητές έχουν προσελκύσει και ποιο είναι το οικονομικό κόστος της υλοποίησής τους.

Με ανοιχτή επιστολή του ο Σύλλογος επισημαίνει ότι, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών, τα εννέα προγράμματα επρόκειτο να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2026. Ωστόσο, όπως αναφέρει, δεν έχει υπάρξει σχετική ενημέρωση για την έναρξή τους, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού και το ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής ορισμένων προγραμμάτων.

ΑΠΘ: Τι απέγιναν τα εννέα νέα προγράμματα με δίδακτρα;

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του ΕΣΔΕΠ βρίσκεται η απουσία επίσημης ενημέρωσης για την έναρξη λειτουργίας των εννέα νέων Ξενόγλωσσων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΞΠΠΣ).

Όπως υπενθυμίζει ο Σύλλογος, οι Πρυτανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει την προηγούμενη χρονιά ότι τα προγράμματα θα ξεκινούσαν να λειτουργούν τον Σεπτέμβριο του 2026, επιπλέον του ξενόγλωσσου προπτυχιακού προγράμματος που λειτουργεί στο Τμήμα Ιατρικής από το 2021.

Ωστόσο, σύμφωνα με την επιστολή, δεν έχει ακολουθήσει ανακοίνωση που να διευκρινίζει εάν και ποια από τα εννέα προγράμματα έχουν πράγματι ξεκινήσει τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις ίδρυσης.

Ο ΕΣΔΕΠ ζητά επίσης να αποσαφηνιστεί εάν έχει ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία κάποιων προγραμμάτων και, εφόσον αυτό έχει συμβεί, ποιοι είναι οι λόγοι της αναβολής κατά ένα ακαδημαϊκό έτος.

Πόσοι φοιτητές έκαναν αίτηση και πόσοι εγγράφηκαν;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απευθύνει ο Σύλλογος στις πανεπιστημιακές αρχές αφορά το ενδιαφέρον που συγκέντρωσαν τα νέα προγράμματα.

Συγκεκριμένα, ζητά να γνωστοποιηθεί ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν ξεχωριστά για καθένα από τα εννέα ΞΠΠΣ, καθώς και πόσοι φοιτητές έχουν τελικά εγγραφεί.

Με τον τρόπο αυτό, ο ΕΣΔΕΠ ζητά να αποτυπωθεί η πραγματική εικόνα της πορείας των προγραμμάτων, σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για την έναρξη λειτουργίας τους.

Τα ερωτήματα απευθύνονται στις Πρυτανικές Αρχές, στη Σύγκλητο, στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου και στους προέδρους των Τμημάτων που πρόκειται να φιλοξενήσουν τα συγκεκριμένα προγράμματα.

Στο επίκεντρο οι διοικητικές και διαφημιστικές δαπάνες

Πέρα από τον αριθμό των φοιτητών, ο ΕΣΔΕΠ ζητά αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για τη δημιουργία και τη λειτουργία των εννέα νέων προγραμμάτων.

Ειδικότερα, θέτει ερώτημα για το συνολικό ύψος της διοικητικής δαπάνης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, καθώς και για το ποσό που προβλέπεται να διατεθεί για τις ίδιες ανάγκες κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Αντίστοιχες διευκρινίσεις ζητούνται για τις δαπάνες προώθησης των προγραμμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ιστοσελίδων, η πρόσληψη συμβούλων προώθησης, οι διαφημιστικές ενέργειες και τα ταξίδια προβολής στο εξωτερικό.

Ο Σύλλογος ζητά να δημοσιοποιηθεί τόσο το ποσό που δαπανήθηκε για τις συγκεκριμένες ενέργειες το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος όσο και η αντίστοιχη προβλεπόμενη δαπάνη για τη φετινή χρονιά.

Ερωτήματα για τη χρηματοδότηση και τον ΕΛΚΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ερωτήματα του ΕΣΔΕΠ σχετικά με την προέλευση των πόρων που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των δαπανών των νέων προγραμμάτων.

Ο Σύλλογος ζητά να διευκρινιστεί από ποιες πηγές χρηματοδοτήθηκαν οι διοικητικές και προωθητικές δαπάνες, αλλά και εάν υπήρξε δανεισμός από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΠΘ.

Στην επιστολή τίθεται συγκεκριμένα το ερώτημα για το ύψος του δανεισμού των προγραμμάτων από τον ΕΛΚΕ κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για το ποσό ενδεχόμενου προβλεπόμενου δανείου κατά το τρέχον έτος.

Πρόκειται για ερωτήματα με τα οποία ο ΕΣΔΕΠ ζητά πλήρη εικόνα των οικονομικών υποχρεώσεων που συνδέονται με την υλοποίηση των εννέα νέων ΞΠΠΣ, χωρίς στην επιστολή να παρατίθενται συγκεκριμένα ποσά.

Τι θα γίνει με το προσωπικό και τις υποδομές του Πανεπιστημίου;

Ο ΕΣΔΕΠ θέτει επίσης ζήτημα αξιοποίησης του ήδη υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού του ΑΠΘ για τις ανάγκες των ξενόγλωσσων προγραμμάτων.

Ειδικότερα, ζητά να διευκρινιστεί πόσοι διοικητικοί υπάλληλοι που εξυπηρετούν τα υφιστάμενα δωρεάν προγράμματα σπουδών απασχολήθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 για την υποστήριξη των εννέα νέων ΞΠΠΣ.

Παράλληλα, ζητά να γνωστοποιηθεί πόσοι υπάλληλοι προβλέπεται να απασχοληθούν για τον ίδιο σκοπό κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Στα ερωτήματα περιλαμβάνεται και η χρήση των πανεπιστημιακών υποδομών, με τον Σύλλογο να ζητά συγκεκριμένες πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος των εγκαταστάσεων του ΑΠΘ που πρόκειται να αξιοποιηθούν από τα προγράμματα με δίδακτρα.

Η αντίθεση του ΕΣΔΕΠ στα ξενόγλωσσα προγράμματα με δίδακτρα

Η παρέμβαση του Συλλόγου εντάσσεται στη διαφωνία που έχει ήδη εκφράσει σχετικά με τη λειτουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδακτρα στα δημόσια Πανεπιστήμια.

Ο ΕΣΔΕΠ υπενθυμίζει ότι, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του στις 23 Σεπτεμβρίου 2025, είχε ταχθεί κατηγορηματικά κατά της λειτουργίας τέτοιων προγραμμάτων, τόσο συνολικά στα δημόσια ΑΕΙ όσο και ειδικότερα στο ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τη θέση του Συλλόγου, τα συγκεκριμένα προγράμματα αποσκοπούν στην προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό με καταβολή διδάκτρων, στο πλαίσιο της αναζήτησης οικονομικών πόρων από τα δημόσια Πανεπιστήμια.

Ο ΕΣΔΕΠ συνδέει αυτή την κατεύθυνση με την υποχρηματοδότηση της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και εκφράζει την ανησυχία ότι η λειτουργία των προγραμμάτων με δίδακτρα θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην ποιότητα των ήδη υφιστάμενων δωρεάν προγραμμάτων σπουδών.

Με τη νέα επιστολή του, ο Σύλλογος ζητά από τη διοίκηση του ΑΠΘ συγκεκριμένες απαντήσεις για την πορεία υλοποίησης των εννέα προγραμμάτων, τα οικονομικά τους δεδομένα και την αξιοποίηση του προσωπικού και των υποδομών του Πανεπιστημίου.

Η βασική εκκρεμότητα που αναδεικνύει είναι εάν ο σχεδιασμός για την έναρξη λειτουργίας τους τον Σεπτέμβριο του 2026 έχει υλοποιηθεί και, σε διαφορετική περίπτωση, ποιοι λόγοι οδήγησαν σε καθυστερήσεις ή αναστολές.