Ναύπλιο: Σοβάς έπεσε πάνω σε μαθητή στο Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας – Τι καταγγέλουν οι γονείς

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Αντιπαράθεση μεταξύ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου και της δημοτικής αρχής προκάλεσε η αποκόλληση τμημάτων επιχρίσματος σε αίθουσα του Γυμνασίου Αγίας Τριάδας.

Οι γονείς κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και ζητούν ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών, ενώ ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός, υποστηρίζει ότι αποκολλήθηκαν δύο μικρά κομμάτια σοβά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός, και κάνει λόγο για δημοσιεύματα που δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια την έκταση του περιστατικού.

«Δεν δεχόμαστε να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών μας»

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση υποστηρίζει ότι το συμβάν δεν είναι μεμονωμένο, αλλά αναδεικνύει τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά σχολικά κτίρια του Δήμου. Οι γονείς αποδίδουν τα προβλήματα στη χρόνια υποχρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης, στην απουσία ολοκληρωμένων προγραμμάτων συντήρησης και στην έλλειψη συστηματικών ελέγχων.

Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί η αναφορά στο καλοκαίρι που πέρασε, κατά το οποίο, όπως υποστηρίζουν, δεν πραγματοποιήθηκαν ουσιαστικές παρεμβάσεις συντήρησης στα σχολεία του δήμου, με εξαίρεση εργασίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Σύμφωνα με την Ένωση, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούσαν ανακαινίσεις προσόψεων, προαυλίων και χώρων υγιεινής σε περιορισμένο αριθμό σχολικών μονάδων.

Οι γονείς ζητούν ευρύτερες και συστηματικές εργασίες, καθώς και τακτική επιθεώρηση των κτιρίων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι φθορές.

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν «το δημόσιο σχολείο στεγάζεται, στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε κτήρια ασυντήρητα, χωρίς κανέναν προληπτικό έλεγχο, σε κτήρια που δεν πληρούν ούτε τις βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, σε κτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές απαιτήσεις και τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών μας. Η άθλια κατάσταση των σχολικών κτηρίων είναι μέρος της ίδιας εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της ζωής μας – της πολιτικής του «πάμε κι όπου βγει», της πολιτικής που αδιαφορεί για οτιδήποτε δεν αποφέρει οικονομικό κέρδος.

Σε τοπικό επίπεδο, πέρασε ένα ακόμα καλοκαίρι κατά το οποίο δεν υλοποιήθηκε κανένα ουσιαστικό έργο για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Εξαίρεση αποτελούν οι εργασίες που προβλέπονταν από το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα – χορηγία των συστημικών τραπεζών- «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορούσε ανακαίνιση όψεων, προαυλίων και χώρων υγιεινής σε ελάχιστα σχολεία της περιοχής μας. Τα σχολεία του δήμου μας παλιώνουν, φθείρονται και όπως φάνηκε και από το περιστατικό της Τρίτης αρχίζουν να καταρρέουν.

Η μόνιμη απάντηση της τοπικής διοίκησης και του Υπουργείου Παιδείας στα αιτήματα της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου αλλά και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του δήμου μας είναι μία: Δεν υπάρχουν λεφτά! Σήμερα, που δίνονται εκατομμύρια σε πολεμικούς εξοπλισμούς και επιχειρηματικούς ομίλους, λεφτά για τα σχολειά μας δεν υπάρχουν. Πόσο, λοιπόν, κοστίζει η ασφάλεια των μαθητών; Πόσο κοστίζει ένα τραυματισμός ενός παιδιού; Πόσο κοστολογείται η ζωή των παιδιών μας; Εμείς, οι γονείς του Ναυπλίου, είμαστε σε επιφυλακή! Δεν δεχόμαστε να τίθενται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των παιδιών μας! Διεκδικούμε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία!»

Η απάντηση του Δημάρχου Ναυπλιέων

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός, σε ανάρτησή του κάνει λόγο για διευκρινίσεις σχετικά με το περιστατικό, τονίζοντας ότι δημοσιεύματα παρουσίασαν εικόνες που δεν αποδίδουν την πραγματική έκταση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, κ. Δέδες, ενημέρωσε ότι αποκολλήθηκαν δύο μικρά κομμάτια επιχρίσματος, τα οποία έπεσαν στο δάπεδο, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Αμέσως μετά, ο Δήμος απέστειλε τεχνικό για την αποκατάσταση της φθοράς.

Στην ανάρτησή του αναφέρει «με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με το περιστατικό αποκόλλησης επιχρίσματος στο Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας, τα οποία προήλθαν από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ναυπλίου και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν από μέσα ενημέρωσης, ο Δήμος Ναυπλιέων προβαίνει σε διευκρινίσεις, με στόχο την πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση των πολιτών και την αποκατάσταση της πραγματικής εικόνας των γεγονότων.

Συγκεκριμένα, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες «Αργολικές Ειδήσεις» και «Αρένα» δημοσίευσαν άρθρα με τίτλο «Κατέρρευσε οροφή σχολικής αίθουσας – Έπεσαν σοβάδες πάνω σε μαθητή», «Ναύπλιο: Ατύχημα σε σχολείο- Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητή» τα οποία συνοδεύονται από εικόνες που παρουσιάζουν την σχολική αίθουσα με εκτεταμένη καταστροφή της οροφής. Η χρήση μιας τέτοιας απεικόνισης, η οποία δημιουργεί την εντύπωση γενικευμένης κατάρρευσης, δεν αποδίδει με ακρίβεια την έκταση του περιστατικού και προκαλεί αδικαιολόγητη ανησυχία σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας κ. Δέδες σημειώθηκε αποκόλληση δύο μικρών κομματιών επιχρίσματος σε σημείο της σχολικής αίθουσας, τα οποία έπεσαν πάνω στο δάπεδο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Δημοτική Αρχή, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός. Ο διευθυντής του σχολείου απέστειλε και σχετικό φωτογραφικό υλικό το οποίο αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση και όχι τα ασύστολα ψεύδη που δημοσιεύθηκαν. Αμέσως μετά την ενημέρωση, ο Δήμος Ναυπλιέων απέστειλε τεχνικό για την αποκατάσταση της μικρής αυτής φθοράς. Η ασφάλεια των μαθητών απαιτεί έργα, συνέπεια και υπευθυνότητα. Η ενημέρωση απαιτεί αλήθεια, τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ναυπλιέων καλεί τα μέσα ενημέρωσης που αναπαρήγαγαν τις συγκεκριμένες εικόνες να δημοσιεύσουν και τις πραγματικές φωτογραφίες του περιστατικού, ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη και αντικειμενική ενημέρωση.

Ο Δήμος Ναυπλιέων παραμένει προσηλωμένος στην προστασία της σχολικής κοινότητας και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συμβάλουν με υπευθυνότητα σε έναν δημόσιο διάλογο που στηρίζεται στα πραγματικά δεδομένα και υπηρετεί το συμφέρον των παιδιών.»