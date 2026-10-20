Σχολεία σε αποσύνθεση: Τεράστιος σοβάς έπεσε από το ταβάνι Λυκείου – Είχε ανακαινιστεί μόλις το καλοκαίρι με το «Μαριέττα Γιαννάκου»

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«Βρέχει» σοβάδες στα σχολεία της χώρας - Άλλο ένα σοβαρό περιστατικό με πτώση σοβάδων, αυτή τη φορά σε σχολείο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Μόλις λίγες εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων, σοβάδες έπεσαν και στο 1ο Λύκειο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.

Από την αρχή της χρονιάς έχουν σημειωθεί διάφορα περιστατικά σε σχολεία της χώρας, με αρκετούς μαθητές να καταλήγουν ακόμα και στο νοσοκομείο.

Όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία που δημοσιεύει η ΕΚΦΡΑΣΗ, από την κεντρική είσοδο του σχολείου επί της οδού Πεύκων αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι σοβά, το οποίο έπεσε στις σκάλες.

Το 1ο Λύκειο ανακαινίστηκε το καλοκαίρι με το «Μ. Γιαννάκου»

Αξίζει να σημειωθεί πως το 1ο Λύκειο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», με τον Δήμο να αναφέρει στις αρχές της σχολικής χρονιάς πως έχει ανακαινιστεί «ριζικά» και έχει ανακαινιστεί πλήρως. Μάλιστα, ο Δήμος Ηρακλείου σημείωνει ότι το σχολείο έγινε «ακόμα πιο λειτουργικό, ασφαλές και καλαίσθητο για τη σχολική κοινότητα».

Τι λέει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος που παρουσιάστηκε στο 1ο Λύκειο Ηρακλείου Αττικής απαίτησε η δημοτική αρχή της πόλης, μετά την αποκόλληση και πτώση τμήματος της οροφής στο κλιμακοστάσιο της κύριας εισόδου του σχολείου.

Με επείγουσα παρέμβαση προς την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), ζητήθηκε η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Μέσα σε λίγες ώρες, κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, παρουσία στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, πραγματοποίησε αυτοψία και έδωσε οδηγίες για την αποκατάσταση της ζημιάς τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Το περιστατικό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα, καθώς στο συγκεκριμένο σχολείο πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης μόλις το περασμένο καλοκαίρι, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με επιβλέπουσα αρχή την ΚΤΥΠ.

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής δεν περιορίζεται στην απαίτηση για άμεση αποκατάσταση. Εξετάζει κάθε προβλεπόμενη νόμιμη και νομική ενέργεια, ώστε να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες, όπου αυτές διαπιστωθούν.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος, δήλωσε:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας πάνω από όλα. Η αλήθεια, όμως, πρέπει να λέγεται ξεκάθαρα.

Η πτώση τμήματος της οροφής στο κλιμακοστάσιο του 1ου Λυκείου είναι ένα περιστατικό που μας ανησυχεί όλους και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και πλήρη διερεύνηση.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος κινητοποιήθηκε, απευθύνθηκε στην ΚΤΥΠ και ζήτησε την άμεση αποκατάσταση της ζημιάς, καθώς και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του περιστατικού. Υπάρχει, όμως, ένα κρίσιμο στοιχείο που οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι:

Οι εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο το περασμένο καλοκαίρι έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με ευθύνη της εταιρείας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), η οποία είχε την αρμοδιότητα της υλοποίησης του έργου και επέλεξε τον ανάδοχο.

Ο Δήμος δεν ήταν ο φορέας υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου ούτε επέλεξε τον εργολάβο που εκτέλεσε τις εργασίες. Γι’ αυτό και τα αίτια του περιστατικού πρέπει να διερευνηθούν από τους αρμόδιους, με διαφάνεια και χωρίς καμία προσπάθεια συγκάλυψης ή μετακύλισης ευθυνών.

Είναι άλλο πράγμα η ευθύνη για την εκτέλεση και την επίβλεψη ενός έργου και άλλο η υποχρέωση της δημοτικής αρχής να παρεμβαίνει άμεσα όταν προκύπτει ένα πρόβλημα σε σχολείο της πόλης μας. Και αυτή την υποχρέωση την αναλάβαμε από την πρώτη στιγμή.

Στα ζητήματα ασφάλειας των μαθητών δεν χωρούν ούτε καθυστερήσεις ούτε μικροπολιτικές σκοπιμότητες.

Στην κριτική της αντιπολίτευσης απαντάμε με τις ενέργειές μας, με τα πραγματικά δεδομένα και με τη διεκδίκηση λύσεων. Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, να δημιουργούνται εντυπώσεις που συγχέουν τις αρμοδιότητες και αποδίδουν ευθύνες χωρίς προηγουμένως να έχουν διερευνηθεί τα πραγματικά αίτια.

Ως δημοτική αρχή, θα επιμείνουμε μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις. Και εφόσον προκύψουν ευθύνες, θα απαιτήσουμε να αποδοθούν.

Για εμάς, τα σχολεία και τα παιδιά μας δεν είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ευθύνη, προτεραιότητα και καθημερινός αγώνας».