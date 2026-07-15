Σχολεία: Βγήκαν τα αποτελέσματα κατανομής μαθητών – Πότε θα γίνει δεύτερη φάση εγγραφών

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Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατανομής μαθητών στα Γενικά Λύκεια – Τα επόμενα βήματα για τις εγγραφές

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατανομής των μαθητών και μαθητριών στις σχολικές μονάδες των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2026-2027, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός ακόμη σημαντικού σταδίου της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών. Χιλιάδες μαθητές και γονείς μπορούν πλέον να ενημερωθούν για το σχολείο στο οποίο έχουν κατανεμηθεί μέσω της πλατφόρμας e-Εγγραφές, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet.

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει παράλληλα τις προθεσμίες που ακολουθούν για την υποβολή δικαιολογητικών, ενώ διευκρινίζει ότι θα υπάρξει και Β’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων τον Σεπτέμβριο για τις κατ’ εξαίρεση εγγραφές.

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Πώς ενημερώνονται οι μαθητές για την κατανομή τους

Οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα των e-Εγγραφών και να επιλέξουν το πεδίο «Οι αιτήσεις μου», προκειμένου να δουν το αποτέλεσμα της κατανομής τους στη σχολική μονάδα όπου θα φοιτήσουν τη νέα σχολική χρονιά.

Υπενθυμίζεται ότι η Α’ φάση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφή, ανανέωση εγγραφής και μετεγγραφή έχει ολοκληρωθεί και πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων, τροποποίησης ή διαγραφής των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων. Ωστόσο, παραμένει διαθέσιμη η δυνατότητα προβολής, αποθήκευσης και εκτύπωσης των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι προθεσμίες για την υποβολή δικαιολογητικών

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, η ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη από τις 15 Ιουλίου 2026 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.

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Παράλληλα, ειδικές προθεσμίες ισχύουν για ορισμένες κατηγορίες μαθητών. Συγκεκριμένα, από τις 15 έως και τις 21 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά:

μαθητές που προέρχονται από ξένα σχολεία του εξωτερικού,

μαθητές από ελληνικά σχολεία του εξωτερικού,

μαθητές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ),

μαθητές που είχαν υποβάλει αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά,

μαθητές των οποίων το τελευταίο έτος φοίτησης ήταν πριν από το σχολικό έτος 2013-2014.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι απαραίτητη, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Τι ισχύει για ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ

Την ίδια στιγμή, έχουν ήδη ανακοινωθεί τα αποτελέσματα κατανομής για τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και τα Πρότυπα ΕΠΑΛ.

Για τα ΕΠΑΛ, οι μαθητές και οι κηδεμόνες τους καλούνται να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου 2026, επικοινωνώντας με τη σχολική μονάδα στην οποία κατανεμήθηκαν.

Αντίστοιχα, για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, η διαδικασία ολοκλήρωσης των εγγραφών πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 16 Ιουλίου 2026.

Επιπλέον, η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών για τα ΕΠΑΛ παραμένει διαθέσιμη από τις 10 έως τις 23 Ιουλίου, ενώ για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ από τις 10 έως τις 16 Ιουλίου.

Θα ακολουθήσει Β’ φάση εγγραφών τον Σεπτέμβριο

Το Υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι όσοι μαθητές δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την Α’ φάση ή αντιμετωπίζουν ειδικές περιπτώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη Β’ φάση ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Η διαδικασία αφορά κατ’ εξαίρεση εγγραφές και αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τις ημέρες εφημερίας των σχολικών μονάδων μέσω των κατά τόπους Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προγραμματίσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες.

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής στα Γενικά Λύκεια, η διαδικασία των εγγραφών εισέρχεται πλέον στην τελική της ευθεία, με μαθητές και γονείς να προετοιμάζονται για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.