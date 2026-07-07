ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: «Οι αδειοδοτήσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων γεννούν περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις»

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) ασκεί ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης.

Τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) βρίσκονται στο επίκεντρο σκληρής κριτικής από τον βουλευτή Κιλκίς και υπεύθυνο του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Στέφανο Παραστατίδη. Σε δήλωσή του, υποστηρίζει ότι η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εξελίσσεται χωρίς επαρκή διαφάνεια και αξιοπιστία, ενώ κάνει λόγο για πλήρη απορρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο κ. Παραστατίδης αναφέρει ότι οι επιφυλάξεις που είχε εκφράσει το ΠΑΣΟΚ κατά την ψήφιση του νόμου για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων επιβεβαιώνονται, υποστηρίζοντας πως η εφαρμογή του οδηγεί σε υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών και όχι στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Κριτική για τη διαδικασία αδειοδότησης

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με τον δεύτερο κύκλο αδειοδοτήσεων των Ν.Π.Π.Ε. δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της διαδικασίας.

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Όπως υποστηρίζει, επανεξετάζονται φάκελοι που είχαν απορριφθεί, τα κριτήρια αξιολόγησης μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ κάνει λόγο για ελλείψεις στις υποδομές και ανεπαρκείς ελέγχους από τους αρμόδιους εποπτικούς φορείς.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο Στέφανος Παραστατίδης καλεί την υπουργό Παιδείας να απαντήσει αν έχουν αλλάξει τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων αδειοδότησης και για ποιους λόγους επανεξετάζονται φάκελοι που είχαν αρχικά απορριφθεί.

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Παράλληλα, ζητά να δημοσιοποιηθούν οι αξιολογήσεις, οι εισηγήσεις και η τεκμηρίωση κάθε αδειοδότησης, ενώ θέτει και το ζήτημα της ίδρυσης νέων σχολών σε επιστημονικά πεδία που, όπως αναφέρει, είναι ήδη κορεσμένα, όπως οι Νομικές Σχολές.

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την Παιδεία

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση οδηγεί την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε απορρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι οι αδειοδοτήσεις δεν μπορούν να πραγματοποιούνται με διαδικασίες που δημιουργούν περισσότερα ερωτήματα από όσα απαντούν.

Παράλληλα, αποδίδει ευθύνες στη σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι η μεταρρύθμιση που είχε παρουσιαστεί ως μέτρο αναβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου δεν έχει επιτύχει τους στόχους της.

Αιχμές και για τους προηγούμενους υπουργούς Παιδείας

Στη δήλωσή του, ο Στέφανος Παραστατίδης επεκτείνει την κριτική του και στους προηγούμενους υπουργούς Παιδείας της κυβέρνησης, αναφερόμενος στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στο νέο μοντέλο διοίκησης των ΑΕΙ, στον νόμο για τα Ν.Π.Π.Ε. και στις εξαγγελίες για την επαγγελματική εκπαίδευση.

Κλείνοντας, υποστηρίζει ότι εκκρεμεί συνολική αξιολόγηση των κυβερνητικών επιλογών στον χώρο της Παιδείας, εκφράζοντας την άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν δεν απέδωσαν τα αποτελέσματα που είχαν παρουσιαστεί ως στόχος.