Σχολεία: Τελευταία ευκαιρία για τις εγγραφές μαθητών – Προθεσμίες, οδηγίες

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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 8 Ιουλίου 2026, στις 23:59, μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» ή μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων

Σχολεία: Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω του gov.gr.

Η ηλεκτρονική αίτηση αφορά μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Ημερήσιων Πρότυπων ΕΠΑΛ.

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Η διαδικασία αφορά μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ. Για τους ανήλικους μαθητές, την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, ενώ οι ενήλικοι μαθητές μπορούν να την υποβάλουν οι ίδιοι με τους δικούς τους κωδικούς Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. / TaxisNet.

Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται, ανάλογα με τον τύπο σχολείου, η τάξη φοίτησης για το επόμενο σχολικό έτος, η ομάδα προσανατολισμού για τα ΓΕΛ, ο τομέας ή η ειδικότητα για τα ΕΠΑΛ, καθώς και οι επιλογές σχολικών μονάδων όπου προβλέπονται. Για τα ΕΠΑΛ προβλέπεται επιλογή έως τριών σχολείων, ενώ για τα Π.ΕΠΑΛ δηλώνεται ένα Π.ΕΠΑΛ ως πρώτη επιλογή και έως δύο ΕΠΑΛ ως επιπλέον επιλογές.

Μετά την οριστική κατανομή σε συγκεκριμένο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή Π.ΕΠΑΛ, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή «e-εγγραφές», στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου», προκειμένου να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα κατανομής, με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μεταφόρτωσή τους στην εφαρμογή, όπου αυτό προβλέπεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, έως και τις 08 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2026-2027.

Κάντε εγγραφή:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγκύκλιος εγγραφών