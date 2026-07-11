Ιδρύεται Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας – Δείτε πού

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Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ιδρύεται από το σχολικό έτος 2026-2027 το 2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Δράμας, το οποίο θα λειτουργήσει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δράμας.

Η ίδρυση του νέου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας εντάσσεται στον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της Διά Βίου Μάθησης και την ανάπτυξη του δικτύου εκπαιδευτικών δομών που λειτουργούν στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης ενηλίκων, παρέχοντας στους κρατούμενους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκτήσουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων, διευκολύνοντας την ομαλή κοινωνική επανένταξή τους. Με τη λειτουργία του νέου Σ.Δ.Ε. καλύπτονται ουσιαστικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας.

Με αφορμή την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε: «Η Διά Βίου Μάθηση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής μας πολιτικής και θεμελιώδη προϋπόθεση για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης. Η ίδρυση του νέου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Δράμας ενισχύει έναν θεσμό με ουσιαστική κοινωνική προσφορά, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν πολύτιμα εφόδια για την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πολιτικές που διευρύνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αναδεικνύουν τη γνώση ως μοχλό προόδου και κοινωνικής συνοχής.»