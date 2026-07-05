Άνοιγμα σχολείων: Πότε επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί – Πότε θα γίνει ο Αγιασμός 2026

Επίδομα αδείας 2026: Πότε πληρώνεται, ποιό είναι το ποσό και τι αλλάζει

Τα τελευταία καλοκαίρια παρατεταμένοι και και έντονοι καύσωνες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην χώρα μας ήδη από τον Ιούλιο, ωστόσο η φετινή εικόνα είναι διαφορετική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό.

Στο πεδίο της Παιδείας, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη αλλαγών στο ισχύον σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της πρώτης διαδικτυακής συζήτησής του με τα μέλη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μέσω της πλατφόρμας myELAS.

Πανελλήνιες 2026: Τελευταία ευκαιρία για αλλαγές στο Μηχανογραφικό – Τι μπορούν να κάνουν σήμερα οι υποψήφιοι

Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου προβλέπεται ειδική προστασία ως προς τη διακοπή ηλεκτροδότησης.

Η Ράνια Θρασκιά, Βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης και Υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τη μεταφορά περισσότερων από 16.500 μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία βρίσκεται στον αέρα, μετά από την κήρυξη ως άγονου και του δεύτερου διαγωνισμού για την ανάθεση των σχολικών δρομολογίων.

Από 8,27 έως 15,67 η ΕΒΕ ανά Επιστημονικό Πεδίο

Τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουν λάβει από πέρυσι αδειοδότηση από την ΕΘΑΑΕ και ήδη λειτουργούν είναι το Anatolia University στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα, το University of Keele στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, και το University of York, που συνεργάζεται με το City στη Θεσσαλονίκη.

Η συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, τους μόνιμους διορισμούς, τις προσλήψεις αναπληρωτών και μια σειρά εκκρεμοτήτων που απασχολούν τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Πότε επιτρέπεται η αύξηση του ενοικίου

Η αναγραφή ποσοστού έκπτωσης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά όταν χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για πραγματική μείωση τιμής.

Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας για όσους πάσχουν από σοβαρές παθήσεις σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογραφικού τους δελτίου για εισαγωγή στα ΑΕΙ το ακαδ. έτος 2026-2027

Υπήρξαν φωνές, διαμαρτυρίες και στεναχώρια από όσους δεν μπορούσαν να μπουν και να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία.

Από τις 18 Ιουλίου έως τις 5 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ που αφορά παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ για την περίοδο 2026-2027.

Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΟΙΕΛΕ με την Ελληνική Λύση: «Απαραίτητη η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδ. εκπαιδευτικών, άμεσα κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για φλέγοντα ζητήματα ιδιωτικής εκπαίδευσης»

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4225/13-07-2026 και τίθεται σε ισχύ για το σύνολο του σχολικού έτους 2026-2027

Αλλάζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν και να πραγματοποιήσουν ήπιες ενεργειακές αναβάθμισες στα ακίνητά τους.

Ακριβότερο έχει γίνει το μοσχαρίσιο κρέας για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις συνεχείς ανατιμήσεις των τελευταίων ετών να επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Η παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 24 Ιουλίου επηρεάζει μια σειρά από προθεσμίες που αφορούν την πληρωμή φόρων, το πόθεν έσχες, τα τεκμήρια και τις υποχρεώσεις επιχειρήσεων.

Άνοιγμα σχολείων: Πότε επιστρέφουν μαθητές και εκπαιδευτικοί – Πότε θα γίνει ο Αγιασμός 2026

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Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027 να πλησιάζει, η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ως η ημέρα κατά την οποία μαθητές, εκπαιδευτικοί και το σύνολο της σχολικής κοινότητας θα επιστρέψουν στις σχολικές μονάδες μετά τη θερινή διακοπή.