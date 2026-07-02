Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και τι πρέπει να προσέξουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

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Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου, με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για την αναγραφή των τιμών.

Οι θερινές εκπτώσεις 2026 ξεκινούν τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την έναρξη της καλοκαιρινής εκπτωτικής περιόδου για την αγορά.

Με αφορμή την έναρξη των εκπτώσεων, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τις μειωμένες τιμές, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Πότε θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων είναι η 19η Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτείνει τα καταστήματα να ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 18:00.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τις εκπτώσεις

Σε ανακοίνωσή του, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος.

Όπως διευκρινίζεται, ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το προϊόν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε από την πρώτη ημέρα διάθεσής τους.

Πώς πρέπει να εμφανίζονται οι μειώσεις τιμών

Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας, η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης είτε ως συγκεκριμένο ποσό, αλλά και με την ταυτόχρονη αναγραφή της νέας και της προηγούμενης τιμής.

Σε κάθε περίπτωση, όπως υπενθυμίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η προγενέστερη τιμή πρέπει να εμφανίζεται υποχρεωτικά, ενώ για τις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων εφαρμόζονται οι ειδικές προβλέψεις της νομοθεσίας.

Η σύσταση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τις επιχειρήσεις να τηρήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις διατάξεις που διέπουν τις εκπτώσεις και τις ανακοινώσεις μειωμένων τιμών.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου.