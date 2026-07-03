Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Έρχονται περισσότερες ενισχύσεις και νέοι δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» προβλέπει αυξημένες ενισχύσεις, υψηλότερα εισοδηματικά όρια και διευρυμένη πρόσβαση για περισσότερους δικαιούχους.

Ο Τουρισμός για Όλους 2026-2027 εισέρχεται σε νέο κύκλο το επόμενο διάστημα, με το πρόγραμμα να προβλέπει αυξημένη οικονομική στήριξη για τις διακοπές και αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων. Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια όσο και τα ποσά της επιδότησης, με ιδιαίτερη μέριμνα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και επιλογής των δικαιούχων παραμένει ηλεκτρονική, ενώ η οικονομική ενίσχυση θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας για χρήση σε συμβεβλημένα καταλύματα.

Νέα εισοδηματικά όρια για περισσότερους δικαιούχους

Στον νέο κύκλο του προγράμματος προβλέπεται αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή περισσότερων νοικοκυριών.

Voucher διακοπών: Τι αλλάζει στο «Τουρισμός για Όλους» και ποιοι ωφελούνται

Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδημα για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται στις 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ, για έγγαμα ζευγάρια χωρίς τέκνα στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες διαμορφώνεται στις 58.000 ευρώ. Παράλληλα, για άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία άνω του 67% και για οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία δεν προβλέπονται εισοδηματικοί περιορισμοί.

Ενίσχυση που φτάνει έως τα 600 ευρώ

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί η επιδότηση.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά, αυξάνοντας το συνολικό ποσό της επιδότησης. Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην πραγματοποίηση διακοπών εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις και η επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ υποστήριξη θα παρέχεται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η επιδότηση θα αποδίδεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαμονή σε συμβεβλημένα καταλύματα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τα προβλεπόμενα κριτήρια επιλεξιμότητας.