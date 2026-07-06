ΟΠΕΚΑ: Έως 1.000 ευρώ σε μητέρες – Ποιοί κάνουν αίτηση

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Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι δικαιούχοι του προγράμματος χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, το οποίο προβλέπει ενίσχυση έως 1.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις για το ετήσιο πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ συνεχίζονται, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν περιθώριο έως τις 15 Ιουλίου 2026 για να υποβάλουν την αίτησή τους. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση έως 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε μονογονείς πατέρες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η δράση απευθύνεται σε δικαιούχους των παροχών της Αγροτικής Εστίας και αποσκοπεί στη στήριξη αγροτικών οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά, μέσω ετήσιου χρηματικού βοηθήματος.

Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες και 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες.

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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ, δικαιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ που καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ της Αγροτικής Εστίας, καθώς και εργάτες γης που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Οι προϋποθέσεις για τα παιδιά

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι μητέρες ή οι μονογονείς πατέρες να έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μέσω του άμεσα δικαιούχου γονέα.

Παράλληλα, τα παιδιά θα πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, ενώ ισχύουν συγκεκριμένα ηλικιακά όρια. Το όριο είναι έως 18 ετών για όλα τα παιδιά, έως 19 ετών για όσους συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έως 24 ετών για φοιτητές ΑΕΙ, σπουδαστές ΣΑΕΚ ή συμμετέχοντες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ. Για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δεν προβλέπεται ηλικιακό όριο.

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Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε στις 15 Ιουνίου και θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να ελέγξουν τα απαιτούμενα στοιχεία και να αποφύγουν προβλήματα ή καθυστερήσεις πριν από τη λήξη της προθεσμίας.