ΟΠΕΚΑ: Έκτακτο βοήθημα έως 1.000 ευρώ για γονείς – Δικαιούχοι, αιτήσεις

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τα χρηματικά βοηθήματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με ενισχύσεις 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ συνεχίζονται, με τους δικαιούχους να έχουν προθεσμία έως τις 15 Ιουλίου 2026 για να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως και 1.000 ευρώ για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και για μονογονείς πατέρες που είναι δικαιούχοι των παροχών της Αγροτικής Εστίας.

Η δράση απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων και αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη αγροτικών οικογενειών που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Ποιοι λαμβάνουν το βοήθημα

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες.

700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

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ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025,

συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ,

δικαιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων,

συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων και συνταξιούχων του ΟΠΕΚΑ και του e-ΕΦΚΑ που καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ της Αγροτικής Εστίας,

εργάτες γης που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

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Οι προϋποθέσεις για τα παιδιά

Βασική προϋπόθεση είναι οι μητέρες ή οι μονογονείς πατέρες να έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα μέσω του άμεσα δικαιούχου γονέα.

Παράλληλα, τα παιδιά πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα, ενώ ισχύουν τα ακόλουθα ηλικιακά όρια:

έως 18 ετών,

έως 19 ετών εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

έως 24 ετών εφόσον σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΣΑΕΚ ή συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑΛ,

χωρίς ηλικιακό όριο για παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.

Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ άνοιξε στις 15 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026, στις 23:59.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, ώστε να ελέγξουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις ή τεχνικά προβλήματα.