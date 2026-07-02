Κατάρρευση πολυκατοικίας: Πώς θα στηριχθούν οι επτά οικογένειες στα Πετράλωνα

Πίνακας περιεχομένων

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε τα μέτρα που λαμβάνει ο Δήμος για τη στήριξη των κατοίκων μετά την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, με οικονομική ενίσχυση, προσωρινή στέγαση και κοινωνική υποστήριξη.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έχει θέσει σε άμεση κινητοποίηση τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος ανακοίνωσε σειρά παρεμβάσεων για τη στήριξη των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.

Κατά την επίσκεψή του στο σημείο, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, δίνοντας έμφαση στην οικονομική ενίσχυση, την εξεύρεση προσωρινής στέγης και την κάλυψη των άμεσων αναγκών των πληγέντων.

Έκτακτη οικονομική βοήθεια για τα νοικοκυριά

Όπως ανακοίνωσε ο Χάρης Δούκας, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 3.000 ευρώ για κάθε μία από τις επτά οικογένειες που επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι πρόκειται για μια πρώτη οικονομική στήριξη προς τα νοικοκυριά που βρίσκονται αντιμέτωπα με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, μέχρι να προχωρήσουν οι επόμενες ενέργειες αποκατάστασης.

Προσωρινή στέγαση μέσω Airbnb και ξενοδοχείων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο δήμαρχος στο ζήτημα της στέγασης, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, ο Δήμος έχει ήδη επικοινωνήσει με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα καταλύματα για όσους έχουν ανάγκη προσωρινής φιλοξενίας. Ήδη, τέσσερις από τις επτά οικογένειες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δυνατότητα.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα υπάρξουν επαφές και με ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς δεν είναι ακόμη γνωστό πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες και οι έλεγχοι στις πληγείσες κατοικίες.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι και η καταγραφή των αναγκών

Ο χώρος όπου σημειώθηκε η κατάρρευση έχει ασφαλιστεί με δίμετρες λαμαρίνες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα και προκαταρκτικός έλεγχος.

Όπως επισήμανε ο Χάρης Δούκας, η περιοχή θα παραμείνει αποκλεισμένη μέχρι να ολοκληρωθούν οι πραγματογνωμοσύνες και οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι, ώστε στη συνέχεια να προχωρήσουν οι επόμενες παρεμβάσεις σε συνεργασία με την Πολιτεία και εξειδικευμένους μηχανικούς.

Στήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

Παράλληλα, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έχουν αναλάβει την υποστήριξη των κατοίκων, βοηθώντας τους στην επανέκδοση εγγράφων που χάθηκαν ή παρέμειναν μέσα στα κτίρια.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των άμεσων αναγκών των πληγέντων, ώστε μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα είδη πρώτης ανάγκης.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ακόμη ότι από τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν λειτούργησε η Λέσχη Φιλίας στα Πετράλωνα για την προσωρινή φιλοξενία των κατοίκων.

Προτεραιότητα η επιστροφή των κατοίκων στα σπίτια τους

Ο Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι βασική επιδίωξη του Δήμου είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι έλεγχοι, ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν αρχικά να επιστρέψουν με ασφάλεια στις κατοικίες τους για να παραλάβουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Όπως ανέφερε, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της προκαταρκτικής διερεύνησης, η απόδοση των ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και η διασφάλιση ότι οι πληγέντες θα διαθέτουν ασφαλή χώρο διαμονής καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αποκατάστασης.