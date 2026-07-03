Νέο νομοσχέδιο για το Δημόσιο: ΑΣΕΠ, γραπτές εξετάσεις και αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

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Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο επιλογής στελεχών του Δημοσίου και στη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, γραπτές εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ για τους προϊσταμένους, νέα δομή επιμόρφωσης και αναβάθμιση της εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο εκπαίδευσης και επιλογής στελεχών της δημόσιας διοίκησης προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, με νομοσχέδιο που προβλέπει νέο σύστημα εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μεταρρυθμίσεις στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων και νέο πλαίσιο για την επιλογή προϊσταμένων μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο εισαγωγικός διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θα πραγματοποιείται πλέον από το ΑΣΕΠ, ενώ το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης μετατρέπεται σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης, η οποία θα παρέχει συνεχή επιμόρφωση στους δημοσίους υπαλλήλους σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής τους πορείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Καθημερινή, προβλέπεται η δημιουργία Ακαδημίας Ηγεσίας, με στόχο την εξειδικευμένη εκπαίδευση στελεχών της δημόσιας διοίκησης, μέσα από πρόγραμμα που θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά μεταπτυχιακών σπουδών.

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Μέσω ΑΣΕΠ οι κρίσεις προϊσταμένων

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στον τρόπο επιλογής προϊσταμένων σε ολόκληρο το Δημόσιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, καταργείται η διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης και αντικαθίσταται από γραπτές εξετάσεις που θα οργανώνει και θα εποπτεύει το ΑΣΕΠ, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.

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Οι κρίσεις για όλες τις θέσεις ευθύνης θα πραγματοποιούνται ανά τριετία, με την έναρξη της διαδικασίας να γίνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται κάθε φορά νέα προκήρυξη από τον αρμόδιο υπουργό, περιφερειάρχη, δήμαρχο ή διοικητή φορέα.

Τα τυπικά προσόντα, η προϋπηρεσία και η εμπειρία των υποψηφίων θα εξακολουθούν να μοριοδοτούνται και να λαμβάνονται υπόψη μέσω των ηλεκτρονικών μητρώων, χωρίς την ανάγκη υποβολής δικαιολογητικών, ενώ οι κρίσεις για τις θέσεις τμηματαρχών θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

Περίπου 29.000 θέσεις ευθύνης

Με βάση τα ψηφιακά οργανογράμματα του Δημοσίου, το νέο σύστημα αφορά περίπου 29.000 θέσεις προϊσταμένων.

Από αυτές, περίπου 350 αφορούν γενικούς διευθυντές, για τους οποίους προβλέπεται και δεύτερη ειδική εξέταση, ενώ περίπου 3.500 θέσεις αντιστοιχούν σε διευθυντές. Οι υπόλοιπες αφορούν προϊσταμένους τμημάτων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η νέα διαδικασία αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά τις κρίσεις στελεχών. Ενώ με το ισχύον σύστημα η ολοκλήρωση όλων των κρίσεων μπορούσε να διαρκέσει έως και επτά χρόνια, στόχος είναι πλέον τα οριστικά αποτελέσματα να εκδίδονται μέσα σε διάστημα περίπου ενός έως ενάμιση έτους.