Εγκαινιάστηκε νέα πύλη εισόδου στο ΑΠΘ με επίκεντρο τη φιλοξενία και την εξωστρέφεια

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Τον επόμενο μήνα η είσοδος των οχημάτων στο ΑΠΘ θα είναι ελεγχόμενη, τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους καθηγητές.

Τα εγκαίνια της νέας πύλης εισόδου του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης έγιναν την Τρίτη, παρουσία του πρύτανη, αντιπρυτάνεων, καθηγητών και φοιτητών. Η νέα πύλη εισόδου του ΑΠΘ, πέρα από την αρχιτεκτονική της διάσταση συμβολίζει, όπως ειπώθηκε στα εγκαίνια, μια νέα φιλοσοφία για τη σχέση του πανεπιστημίου με την πόλη

Η νέα πύλη εγκαινιάστηκε με στόχο να αποτελέσει χώρο υποδοχής και σύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με τους πολίτες, αντί για ένα σημείο τυπικό ελέγχου.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, αναφέρθηκε στον συμβολισμό της παρέμβασης και στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναμόρφωση του campus του πανεπιστημίου. «Πριν από έναν χρόνο εδώ υπήρχε ένα φυλάκιο, δηλαδή ένας έλεγχος για να μπει κάποιος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με τη φιλοσοφία της ασφάλειας. Πλέον, με την πύλη εισόδου, έχουμε έναν χώρο υποδοχής. Θέλουμε το Αριστοτέλειο να υποδέχεται τον κόσμο και να είναι κομμάτι αυτής της πόλης», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης, εξηγώντας ότι η νέα είσοδος εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο αναβάθμισης του πανεπιστημιακού χώρου. Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος, ενώ προχωρά και ο χωροταξικός επανασχεδιασμός του campus.

Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας προβλέπεται, παράλληλα, η εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης οχημάτων, με αυτοματοποιημένη αναγνώριση πινακίδων και ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιούχων. Όπως διευκρίνισε ο πρύτανης, στόχος δεν είναι η ενίσχυση της αίσθησης ελέγχου, αλλά η διευκόλυνση της πρόσβασης όσων δικαιούνται να εισέρχονται στον χώρο. «Ο καθένας από αυτούς που έχει δικαίωμα να είναι στο πανεπιστήμιο θα μπαίνει και θα βγαίνει ψηφιακά. Θα γίνουν όλα αυτοματοποιημένα, ώστε να μην υπάρχει διάθεση ελέγχου, αλλά, όπως σας είπα, διάθεση προσβασιμότητας», ανέφερε ο πρύτανης . Προσέθεσε, επίσης, ότι το σύστημα θα καλύπτει και όσους επισκέπτονται το ίδρυμα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως οι συμμετέχοντες σε προγράμματα Erasmus. Παράλληλα, προβλέπεται εξορθολογισμός των θέσεων στάθμευσης εντός του campus.

«Πράσινο για όλους» στο κέντρο της πόλης

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο πράσινο και στη συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη δενδροφύτευση. «Τα περισσότερα δέντρα που βλέπετε εδώ, στην κεντρική διαδρομή, είναι άγριες κερασιές. Μου αρέσει να λέω ότι, μετά από μερικά χρόνια, θα έχουμε cherry blossom και εδώ, όχι μόνο στην Ιαπωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συνέδεσε την αναμόρφωση του ΑΠΘ με τη σχεδιαζόμενη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώροι μπορούν να συνθέσουν ένα ενιαίο πράσινο περιβάλλον στο κέντρο της πόλης. «Δεν μπορεί να είναι απομονωμένο το campus από όλη την υπόλοιπη πόλη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε την εικόνα ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης υπάρχει πράσινο για όλους», υπογράμμισε ο πρύτανης.

Στο πλαίσιο των αλλαγών, όπως είπε ο κ. Αναστασιάδης , προβλέπεται και η εφαρμογή αυτοματοποιημένου συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης οχημάτων, με ηλεκτρονική αναγνώριση πινακίδων και καταχώριση των δικαιούχων. «Θα γίνουν όλα αυτοματοποιημένα, ώστε να μην υπάρχει διάθεση ελέγχου, αλλά διάθεση προσβασιμότητας», ανέφερε ο πρύτανης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να διευκολύνεται η είσοδος όσων δικαιούνται να βρίσκονται στο πανεπιστήμιο και να εξορθολογιστεί η στάθμευση. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια θα είναι ορατή η εικόνα ενός διαφορετικού, πιο πράσινου και εξωστρεφούς Αριστοτελείου.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν και η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μελίνα Δερμεντζοπούλου, καθώς και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και αρχιτέκτονας της πύλης, Βανέσσα Τσακαλίδου.

Η κ. Δερμεντζοπούλου χαρακτήρισε τη νέα πύλη «ένα όριο και ταυτόχρονα μια πρόσκληση» προς τους νέους και την πόλη, αναφερόμενη και στη δική της εμπειρία ως φοιτήτριας του ΑΠΘ. «Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα που είμαι εδώ, γιατί έχω περάσει αυτή την πύλη και εγώ ως φοιτήτρια. Και φαντάζομαι ότι, όπως χιλιάδες φοιτητές, είχα τα ίδια όνειρα και τις ίδιες προσδοκίες για το μέλλον», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή το πανεπιστήμιο να συνεχίσει να είναι, όπως σήμερα, και να συνεχίσει και να γίνεται όλο και πιο δημιουργικό, ώστε οι νέοι να επιλέγουν όχι μόνο να σπουδάζουν, αλλά και να ζουν και να δημιουργούν στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά της, η κ. Τσακαλίδου εξήγησε ότι η αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίστηκε στον συμβολισμό της εισόδου ως σημείου συνάντησης, ενημέρωσης και συναναστροφής. «Στην αρχιτεκτονική, η είσοδος είναι το πιο σημαντικό σημείο διαπραγμάτευσης. Είναι το σημείο όπου συναντιούνται δύο κόσμοι και το σημείο της σύνδεσης, της μετάβασης και της υποδοχής», σημείωσε και συνέχισε: «Η σύνθεση στηρίζεται σε τρία στοιχεία -το πρίσμα, τον κάναβο και το δέντρο, η Κουτσουπιά, τα οποία βρίσκονται σε διάλογο με την Αίθουσα Τελετών, το κτίριο Διοίκησης, τη Βιβλιοθήκη και το πράσινο του campus. Η νέα πύλη φιλοδοξεί να λειτουργεί ως προσβάσιμο κέντρο πληροφόρησης, με χώρο υποδοχής και καθίσματα γύρω από μια κουτσουπιά, συνδυάζοντας την αρχιτεκτονική ταυτότητα με τη φιλοξενία και την εξωστρέφεια».