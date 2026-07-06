Σχολεία: Υποχρεωτική η φύλαξη των σχολικών κτηρίων – Τι προβλέπει ο νόμος

Πίνακας περιεχομένων

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών και Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τηλέμαχος Κουντούρης, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, επισημαίνοντας ότι η δημόσια σχολική περιουσία παραμένει κάθε χρόνο εκτεθειμένη σε βανδαλισμούς, κλοπές και φθορές.

Όπως υποστηρίζει, η φύλαξη των σχολικών κτηρίων αποτελεί θεσμοθετημένη αρμοδιότητα των Δήμων και όχι θέμα διακριτικής ευχέρειας, ενώ ζητά να εφαρμοστεί οργανωμένο σύστημα 24ωρης φύλαξης κατά τις περιόδους που τα σχολεία παραμένουν κλειστά.

Παράλληλα, τονίζει ότι η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική και οικονομική από την εκ των υστέρων αποκατάσταση των ζημιών, καλώντας την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αντιμετωπίσουν το θέμα ως άμεση προτεραιότητα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Τηλέμαχος Κουντούρης-Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Δ/ντών-Δ/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Η δημόσια σχολική περιουσία δεν μπορεί να μένει απροστάτευτη

Κάθε καλοκαίρι τα σχολικά κτήρια παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτα, έρμαια σε κάθε είδους βανδαλισμό, κλοπή ή καταστροφή. Κάθε καλοκαίρι δαπανώνται σημαντικά ποσά για την αποκατάσταση ζημιών που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος φύλαξης.

Κι όμως, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι απολύτως σαφές. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ. 1, τομέας στ΄, αριθ. 1), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010, στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει η κατασκευή, η διαχείριση και η βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτηρίων.

Επομένως, η προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων δεν αποτελεί επιλογή ούτε ζήτημα καλής θέλησης. Αποτελεί θεσμοθετημένη υποχρέωση της Πολιτείας μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν μπορεί να περιορίζεται στην καταγραφή των ζημιών και στην αναζήτηση ευθυνών εκ των υστέρων. Απαιτείται πρόληψη και οργανωμένος σχεδιασμός.

Για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 24ωρη φύλαξη όλων των σχολικών κτηρίων κατά τις περιόδους των σχολικών διακοπών.

Η προστασία των σχολείων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση απέναντι στη δημόσια περιουσία, στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην ίδια την κοινωνία.

Είναι καιρός η φύλαξη των σχολικών μονάδων να αντιμετωπιστεί ως αυτονόητη προτεραιότητα και όχι ως ένα διαχρονικό πρόβλημα που κάθε χρόνο επανέρχεται χωρίς ουσιαστική λύση.