Σχολεία: Κλείνουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ – Η διαδικασία

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Έως τις 8 Ιουλίου 2026 συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών στα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι εγγραφές στα σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027 πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν προθεσμία έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 23:59, για να υποβάλουν την αίτησή τους. Η διαδικασία αφορά εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και μετεγγραφές μαθητών σε Δημόσια Ημερήσια και Εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) και Ημερήσια Πρότυπα ΕΠΑΛ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-Εγγραφές του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, με τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

Ποιοι υποβάλλουν την αίτηση

Η ηλεκτρονική αίτηση αφορά μαθητές και μαθήτριες που πρόκειται να εγγραφούν για πρώτη φορά, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να πραγματοποιήσουν μετεγγραφή σε οποιαδήποτε τάξη των ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπων ΕΠΑΛ.

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Για τους ανήλικους μαθητές, η αίτηση υποβάλλεται από τον κηδεμόνα που είναι καταχωρισμένος ως «Κηδεμόνας e-Εγγραφές» στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Οι ενήλικοι μαθητές μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μόνοι τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Τι δηλώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν την τάξη φοίτησης για το νέο σχολικό έτος και, ανάλογα με τον τύπο του σχολείου, δηλώνουν την ομάδα προσανατολισμού, τον τομέα ή την ειδικότητα.

Για τα ΕΠΑΛ παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως τριών σχολικών μονάδων, ενώ για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ οι υποψήφιοι δηλώνουν ένα Πρότυπο ΕΠΑΛ ως πρώτη επιλογή και μπορούν να επιλέξουν έως δύο επιπλέον ΕΠΑΛ.

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Πώς ολοκληρώνεται η διαδικασία

Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής των μαθητών στις σχολικές μονάδες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν ξανά στην εφαρμογή e-Εγγραφές, επιλέγοντας το πεδίο «Οι αιτήσεις μου», ώστε να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα όπου κατανεμήθηκε ο μαθητής. Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή, όπου προβλέπεται, με ηλεκτρονική μεταφόρτωση στην εφαρμογή.

Η προθεσμία

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 μπορούν να υποβληθούν έως και τις 8 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59.

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας e-Εγγραφές του Υπουργείου Παιδείας ή μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της αίτησής τους.