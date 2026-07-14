ΕΕΤΑΑ Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2026 2027: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους φορείς – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τους γονείς

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Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, με τις αιτήσεις των γονέων να αναμένονται μέσα στον Ιούλιο ή το αργότερο στις αρχές Αυγούστου.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πιθανή αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι δικαιούχοι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των αιτήσεων του προγράμματος voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους φορείς φιλοξενίας. Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και της νέας πρόσκλησης της ΕΕΤΑΑ, μέσω της οποίας θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους γονείς.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι αιτήσεις των δικαιούχων αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον Ιούλιο ή, το αργότερο, στις αρχές Αυγούστου. Παράλληλα, εξετάζεται η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερες οικογένειες.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,

αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες,

άνεργες μητέρες με ενεργό δελτίο ανεργίας,

πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών,

ανάδοχοι γονείς και νόμιμοι κηδεμόνες, όπου προβλέπεται.

Παιδικοί σταθμοί ΕΕΤΑΑ: Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσει- Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα καλύπτει:

φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,

συμμετοχή παιδιών ηλικίας 5 έως 12 ετών σε ΚΔΑΠ,

φιλοξενία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Στο τραπέζι αύξηση των εισοδηματικών ορίων

Η νέα πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ αναμένεται να καθορίσει τα τελικά εισοδηματικά όρια, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται η διεύρυνσή τους, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων.

Μέχρι την έκδοση της νέας πρόσκλησης, ως σημείο αναφοράς παραμένουν τα όρια της προηγούμενης χρονιάς:

έως 35.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά,

έως 38.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά,

έως 41.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά.

Παράλληλα προβλέπονται αυξημένα όρια για πολύτεκνες οικογένειες και ειδικές ρυθμίσεις για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η διαδικασία θα γίνει, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του πληροφοριακού συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τους και, όπου απαιτείται, να επισυνάψουν τα αναγκαία δικαιολογητικά. Σημαντικό μέρος των στοιχείων θα αντλείται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία.

Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων θα δημοσιευθούν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, πιθανότατα μετά τα μέσα Αυγούστου.

Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν οι οριστικοί πίνακες, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα δημοσιευθούν προς τα τέλη Αυγούστου, ώστε οι δικαιούχοι να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις εγγραφές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τη λειτουργία των παιδικών σταθμών από την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι καλούνται να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τη φορολογική τους δήλωση, να ελέγξουν ότι τα στοιχεία τους στο Taxisnet είναι σωστά και ενημερωμένα και να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαιολογητικά αναπηρίας, όπου απαιτούνται.

Παράλληλα, συνιστάται η τακτική παρακολούθηση των ανακοινώσεων της ΕΕΤΑΑ, όπου θα δημοσιευθούν οι ακριβείς ημερομηνίες, οι όροι συμμετοχής και όλες οι λεπτομέρειες της νέας πρόσκλησης.