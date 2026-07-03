Συντάξεις χηρείας: Τι αλλάζει μετά την κατάργηση των περικοπών – Ποιοί θα δουν αυξήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Την οριστική κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η σχετική νομοθετική διάταξη αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές διάστημα στη Βουλή, καταργώντας τη ρύθμιση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου.

Η παρέμβαση αφορά χιλιάδες δικαιούχους, καθώς καλύπτει τόσο όσους λαμβάνουν σήμερα σύνταξη χηρείας όσο και εκείνους που είχαν ήδη υποστεί τη σχετική περικοπή.

Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Με τη νέα ρύθμιση:

Ανατροπή στις συντάξεις χηρείας: Τι ανακοινώθηκε

Καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, που προβλέπεται στο Νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά το νόμο αυτό.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.

Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα.

Αυξήσεις για όσους είχαν μειωμένη σύνταξη

Όπως ανέφερε η Νίκη Κεραμέως, όσοι είχαν ήδη δει τη σύνταξη χηρείας τους να μειώνεται, θα διαπιστώσουν αύξηση του ποσού, καθώς η παροχή επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Αντίστοιχα, όσοι ανέμεναν να εφαρμοστεί η μείωση το επόμενο διάστημα δεν θα επηρεαστούν, καθώς η σύνταξή τους θα παραμείνει αμετάβλητη.

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, η συγκεκριμένη παρέμβαση καθίσταται εφικτή λόγω της υπέρβασης των εσόδων του υπουργείου κατά 517 εκατ. ευρώ στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, δημιουργώντας τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο για την υλοποίηση του μέτρου.