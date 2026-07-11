Πληρωμές για τις συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες

Τα τέσσερα πανεπιστήμια που έχουν λάβει από πέρυσι αδειοδότηση από την ΕΘΑΑΕ και ήδη λειτουργούν είναι το Anatolia University στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα, το University of Keele στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, και το University of York, που συνεργάζεται με το City στη Θεσσαλονίκη.